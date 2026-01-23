Slušaj vest

Nadežda Biljić spremna je za koncert koji neće biti samo muzički događaj, već emotivno putovanje pod nazivom “Tamo gde je sve počelo”.

Sa iskrenom željom da probe proteknu bez tenzije i stresa, u znaku opuštenosti i prave energije, ceo tim je fokusiran na jedno – da publika 5. februara u Valjevu dobije najbolje od njih.

Ovo veče nosi posebnu težinu. Biće to susret emocija, muzike i uspomena, koncert u kojem se brišu granice između bine i publike, prošlosti i sadašnjosti. Nadežda obećava iskrenu energiju, snažne interpretacije i atmosferu koja se pamti.

Dodatnu odgovornost će imati iz jos jednog razloga, a to je što će je njen sin Longo po prvi put bodriti iz prvih redova, ali pored njega njeni roditelji i naravno njen životni saputnik Toma Panić, koji zajedno sa njom gradi njenu karijeru onako kako Nadežda to i zaslužuje.