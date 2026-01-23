Slušaj vest

Bivši rijaliti igrač Aleksandar Požgaj oglasio se nakon što ga je bivša devojka Bojana Knežević navodno prijavila policiji.

O njihovom odnosu danas bruje mediji, a Požgaj tvrdi je poslednjih dana navodno prošao kroz "pakao" zbog nje.

- Ja kao muškarac i ti kao žena, na primer, imate pravo da ostavite partnera. Da kao ja kažete: "Izvini molim te, ne volim te, pritiskaš me, maltretiraš me psihički, dosadna si". Da kažete kraj. Tako i druga strana može, da se rastanete u miru. To je švrljanje gluposti. Ja sam čist, samo sam je ostavio - istakao je Aleksandar Požgaj pa naveo da je Bojana navodno bila na psihijatrijskom lečenju.

- Ona je bila na psihijatrijskom lečenju, jako je bilo teško sa njom, ne znate kroz kakav sam pakao prošao sa njom u tih par dana. Ako bude bilo potrebe, daćemo izjavu i u policiji. Ja sam čist pred zakonom i Gospodom - rekao je Aleksandar Požgaj.