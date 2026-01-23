“BILA JE NA PSIHIJATRIJSKOM LEČENJU!” Oglasio se Požgaj, tvrdi da je zbog bivše prošao pakao
Bivši rijaliti igrač Aleksandar Požgaj oglasio se nakon što ga je bivša devojka Bojana Knežević navodno prijavila policiji.
O njihovom odnosu danas bruje mediji, a Požgaj tvrdi je poslednjih dana navodno prošao kroz "pakao" zbog nje.
- Ja kao muškarac i ti kao žena, na primer, imate pravo da ostavite partnera. Da kao ja kažete: "Izvini molim te, ne volim te, pritiskaš me, maltretiraš me psihički, dosadna si". Da kažete kraj. Tako i druga strana može, da se rastanete u miru. To je švrljanje gluposti. Ja sam čist, samo sam je ostavio - istakao je Aleksandar Požgaj pa naveo da je Bojana navodno bila na psihijatrijskom lečenju.
- Ona je bila na psihijatrijskom lečenju, jako je bilo teško sa njom, ne znate kroz kakav sam pakao prošao sa njom u tih par dana. Ako bude bilo potrebe, daćemo izjavu i u policiji. Ja sam čist pred zakonom i Gospodom - rekao je Aleksandar Požgaj.
kurir.rs/telegraf