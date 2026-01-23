Slušaj vest

Zorana Mićanović, za 72 sata je napravila haos na društvenim mrežama i Jutjubu sa pesmom koju je otpevala u emisiji "Kafansko veče".

U pitanju je stara numera "Dža ili bu" koja se našla na albumu "Sneki i Futa bend", a za koju je tekst pisala Marina Tucaković.

Pesma je stara skoro 30 godina, a društvene mreže preplavili su snimci iz emisije na kojima je Zorana peva. Mnogi su oduševljeni načinom na koji je iznela pesmu koju omladina do sada nije ni čula, ali su svi saglasni u jednom - "Dža ili bu" je "nova 'Večera'".

Pesma je posle samo nekoliko sati ušla u trending i "penje se" ka samom vrhu, a s obzirom na to da se često, kada neki pevač "oživi" neku numeru, pevači koji su je prvi otpevali pobune, pozvali smo Sneki Babić.

Međutim, sa njene strane se čula samo lepa energija prema Zorani.

- Jako mi je drago! Podržavam mlade, pa muzika treba da živi. To je za mene jedan veliki kompliment, jer to znači da sve ono što sam radila i snimala je - vredelo. Ta pesma je stara već decenijama, a sada ponovo dobija zamajac sa mladim pevačima, u ovom slučaju sa Zoranom. Jako mi je drago. Baš lepa vest! - rekla je Sneki za Telegraf.

Na pitanje kako komentariše one pevače koji se bune i prave haos kad neko otpeva i "oživi" pesmu koju su oni nekad davno snimili, Sneki je rekla:

- Ne komentarišem to, svako ima neki svoj stav, ja imam svoj. Kako drugi gledaju - neka gledaju, ja sam uvek gledala svoje dvorište i ne bih nikoga komentarisala, jer nikada i nisam. Moje kolege profesionalce poštujem, ali oni imaju svoj stav po tom pitanju, ja podržavam i volim mladost i da se te pesme pevaju, da dugo traju.

Potom se nadovezala.

- Autor pesme je taj koji daje dozvolu pevačima da li mogu to da izvode, presnime, itd. Tu se izvođači ne pitaju. Ne mislim da je sad to mnogo bitno, bitnije je da je meni stvarno drago što je Zorana otpevala. Podržavam, baš ste me obradovali, jako sam srećna - zaključila je Sneki.