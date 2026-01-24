Slušaj vest

Takmičenje Pesma za Evroviziju 2026 uveliko je počelo da podiže temperaturu među fanovima, ali i među izvođačima koji su ove godine prošli selekciju. Pored pesme, nastupa i scenskog identiteta, sve više pažnje privlači i ono što gledaoci ne vide - cenovnik specijalnih efekata, koji se u okviru tehničke produkcije dodatno naplaćuju takmičarima.

RTS kao organizator izvođačima omogućava širok izbor pirotehničkih i scenskih efekata, a iz kataloga, u koji je Kurir imao uvid, jasno se vidi da se cene kreću od simboličnih do ozbiljnih iznosa. Pojedini nastupi mogu da dovedu i do ukupnog troška od preko 10.000 evra, zavisno od kombinacije efekata i broja ponavljanja u polufinalu i finalu.

Od dima do plamena

U katalogu dozvoljenih pirotehničkih efekata za PZE 26 navodi se nekoliko "standardnih" opcija, koje izvođači najčešće biraju kako bi nastup dobio TV dinamiku. Među njima je efekat "CO2 Jet Sonic boom +", opisan kao efekat belog gasa, uz napomenu da je potrebno naglasiti dužinu efekta i broj ponavljanja u okviru jednog izvođenja. Cena za polufinale, ukupno pet ispaljivanja po jednoj mašini, iznosi 280 evra, dok paket za polufinale i finale, sedam ispaljivanja, košta 400 evra.

Slična je i dimna mašina, koja imitira beli gas, uz mogućnost farbanja dima. Cenovnik je identičan: 280 evra za polufinale i 400 evra za polufinale i finale.

Za one koji žele agresivniji vizuelni udar tu su plamen mašine, koje imaju domet visine od dva do šest metara, uz mogućnost trajanja po potrebi. U opisu se navodi da se koriste male boce s trajanjem oko 45 sekundi, a doplata za svaku bocu iznosi 20 evra ukoliko je potrebna dopuna. Cena za polufinale (pet ispaljivanja po jednoj mašini) iznosi 250 evra, dok paket za polufinale i finale (sedam ispaljivanja) košta 370 evra.

Posebno zanimljiv jeste efekat hladne vatre, bezbedan gel koji se može namazati na određenu površinu. U opisu stoji da su neke površine osetljivije i da, iz aspekta bezbednosti i izvodljivosti, konačnu odluku donosi pirotehničar. Cena za polufinale uz pet ispaljivanja po jedan kilogram iznosi 70 evra, a suma ostaje ista i za polufinale i finale, uz napomenu da se ukupna količina određuje kad se utvrde potrebe.

Najskuplji efekat

Kada je reč o filmskom utisku na sceni, jedan od najtraženijih efekata je suvi led - nizak dim, koji ostaje pri podu i pravi utisak magle. U katalogu se navodi da su za potrebe Pesme za Evroviziju obično potrebne tri mašine kako bi se scena istovremeno napunila dimom. Cena za polufinale, uz pet ispaljivanja, iznosi 400 evra po mašini, to jest 1.000 evra za tri mašine. Paket za polufinale i finale je 600 evra po mašini, to jest ukupno 1.500 evra za tri mašine. Upravo ovakve stavke, uz dodatne efekte, lako mogu da podignu račun, posebno izvođačima koji žele maksimalnu produkciju.

U ponudi je i atraktivan efekat sparkular - varnice, koji se može koristiti neograničen broj puta i sa određenom visinom i minutažom. Visina je od dva do osam metara, a trajanje od jedne sekunde do jednog minuta, dok se navodi da sa jednim punim rezervoarom efekat može trajati i do pet minuta. Cena za polufinale (pet ispaljivanja po mašini) iznosi 300 evra, a za polufinale i finale (sedam ispaljivanja) 450 evra. Za one koji žele jednokratni udar postoji opcija sparkovi/vulkani, koja se može upotrebiti samo jednom, uz različite visine i ograničeno trajanje. Cena za polufinale je 80 do 125 evra po komadu, a za polufinale i finale 120 do 180 evra.

Među skupljim stavkama nalazi se rotacioni plamen, s radijusom kretanja od 180 stepeni i bezbednosno ograničenom dužinom plamena. Cena za polufinale iznosi 600 evra, dok paket za polufinale i finale ide do 900 evra.

Tu su i scenski efekti poput vetra (scenski ventilatori), preporučeni za efekat vetra u kosi ili kada je potrebno vijorenje kostima. Cena za polufinale je 100 evra (pet puštanja po jednoj mašini), a za polufinale i finale 120 evra (sedam puštanja).

Za kraj, u ponudi su i efekti poput snega, gde se količina i intenzitet definišu u dogovoru s rediteljem i pirotehničarem, s ciljem upečatljivijeg nastupa. Cena za polufinale je 600 evra, a za polufinale i finale 900 evra. Tu je i spin sparkular - varnice, popularan jer osim V oblika može imati i rotacioni oblik, visine dva do osam metara, s cenom od 400 evra za polufinale i 600 evra za polufinale i finale.

Ko su učesnici PZE

Da podsetimo, za titulu predstavnika Srbije na Evroviziji ove godine bore se Mirna Radulović, Zona, Anabela Mitić, Iva Grujin, LU-KA, Kosmos trip, Makao, Lores, Harem Girls i Ivana Krunić, Džek Lupino, Zejna, Milica Burazer, Manivi, Sanja Aleksić, Lavina, Ana Mašulović, Brat Pelin, Geminni, Đurđica Gojković, YANX, Aleksandar Radojević, Eegor, Aleksandra Sekulić i Avgust.