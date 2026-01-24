Slušaj vest

Lepa Brena ranijih godina dok je harala Evropom i održala na stotine koncerata, kako je i sama nedavno govorila, često je imala problem sa čarapama - hulahopkama. Za svaki nastup uvek je morala da ima rezervne čarape sa sobom jer je opšte poznato da se hulahopke lako pocepaju.

Nakon ove njene izjave u podkastu Wai Wai, oglasila se devojka po imenu Anastasija na društvenoj mreži "X" i prisetila se događaja iz devedesetih. Njeni kumovi su u to vreme bili bliski s pevačicom, pa su joj pričali priču o kupovini čarapa.

- Sad kad sam pogledala ovo, setila sam se priče od pre 25 godina, kada je Brena s mojim kumovima harala Diseldorfom da bi našla čarape od jedan dolar. Ali svaki put je naletela na čarape koje koštaju dva-tri dolara iako su to bile one jeftinije radnje. Brena je negodovala mojoj jadnoj kumi da ona neće da ih kupi jer ih je u Americi nalazila za jedan dolar. Ja tu priču znam godinama i zamislite sada dok gledam ovo, a i kad se setim da proizvodi svoje čarape, koliko je meni sve ovo smešno - napisala je Anastasija.

Podsetimo, Lepa Brena je jednom prilikom govorila o svojim čarapama.

- Ona cena koju je Evropa, koju su Italijani predlagali, da čarape koštaju 100 evra, nemoguća je za Balkan. Biće od 20 do 30 evra maksimum. Ja bih više volela da se proizvod masovno kupuje, nego da mogu da ga kupe retki. Naše čarape su za svaku ženu, za sobarice, kuvarice, stjuardese, pevačice, balerine... Za sve žene koje imaju problem da stoje na nogama ove čarape su idealna priča - poručila je pevačica na promociji čarapa ranijih godina.