Slušaj vest

Čeda Jovanović i njegov prijatelj Aleksandar Kos ne prestaju da intrigiraju javnost svojim odnosom.

Prijateljstvo Čede i Kosa česta je tema medija, a Jovanović je u emisiji "Jutro" na televizija Prva otkrio da mu najteže pada što zbog svega stradaju nevini ljudi u njegovom okruženju. 

"Dva prijatelja se drže za ruke"

Jovanović je prokomentarisao i "držanje za ruke" sa prijateljem Acom Kosom.

Čeda Jovanović.jpg
Čeda gaji veliko poštovanje prema bivšoj supruzi Foto: Kurir Televizija

 - Pa nije on meni stavio ruku u gaće ili mi stavio prst unutra. Ta asocijativnost mnogo govori o onima koji to rade. Dva prijatelja se drže za ruke, od kojih jedan ima titanijumsku cev u lumbalnom delu kičme, šrafove umesto pršljenova i drugom rukom se pridržava, a pritom mu je prekinut spinalni nerv zbog čega ne kontroliše nogu... Kako od te slike dođete do zaključka da smo homoseksualci koji javno pokazuju ljubav držeći se za ruke. Na kraju ako ljudima to ulepšava život i to mi je okej - govorio je bivši političar.

Prvi put na televiziji Aca Kos i Čeda Jovanović Foto: Kurir.rs/Petar Aleksić

"Bila je rutinska kontrola"

Čedin prijatelj je prokomentarisao nedavna dešavanja sa izvršiteljima i otkrio da je policija profesionalno radila svoj posao.

- Bio sam u automobilu sa Čedomirom, bila je rutinska kontrola. Ustanovili su da mi je pasivizirana adresa u ličnoj karti, nisam znao ni šta to znači. Meni je samo u glavi bila misao kako su moji roditelji i Čedomir. Policija je profesionalno radila svoj posao, pozdravljam ih - izjavio je Aleksandar Kos.

Ne propustiteStarsRADIO U ZARI, SREĐIVAO POPUSTE, BIO PORTIR U ZGRADI Stari drug otkrio sve o Aci: Kad sam ga video sa Čedom znao sam da je ostvario snove! Evo šta kaže Kos
čedomir Jovanović Aleksandar Kos
Stars"BOLESNO JE, SVE ŠTO SE DEŠAVA JE ZBOG ČEDE" Aleksandar Kos posle pritvora otkrio sve detalje, evo šta se dešavalo u policiji: Čim su me videli zvali su šefa!
12.jpeg
StarsACA KOS SE OGLASIO NAKON ŠTO JE IZAŠAO IZ PRITVORA: Sve stalo u dve reči, ali pesma govori mnogo (FOTO)
Aca Kos se oglasio nakon hapšenj
StarsNOĆ U PRITVORU, A JUTRO SA ČEDOM: Oglasio se Jovanović nakon što je Kos napustio policijsku stanicu: Pijemo kafu...
WhatsApp Image 2026-01-20 at 11.49.53.jpeg