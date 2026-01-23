Slušaj vest

Kosmaj, planina kod Sopota, postao je omiljen među srpskim džet-setom. Već godinama naše poznate ličnosti tamo kupuju imanja i zidaju kuće. Odavno je svoju oazu na Kosmaju pronašla Elena Karić, i Novak Đoković se odmara na istom mestu, tu je Ivan Milinković iz Legendi, Nikola Kojo, a svojevremeno je na svom imanju, okružena prirodom i sklonjena od gradske gužve, mir pronalazila i Merima Njegomir.

Među poznatima koji su rešili da sebi obezbede nekretninu na Kosmaju je i muzičar MC Stojan. Da se tamo skućio, možda se ne bi saznalo da bivša učesnica "Zadruge" Jovana Cvijanović to nije otkrila za medije. Govoreći o svojoj ljubavnoj vezi sa Stojanom, ona je istakla da su živeli zajedno upravo u njegovoj kući na Kosmaju.

Ekipa Kurira uputila se nedavno na ovu planinu kako bi saznali nešto više o pevaču. Njegove komšije bile su rade da podele s nama svoje utiske o muzičaru, a ono što smo mogli čuti samo je pozitivno. O njemu baš svi s kojima smo razgovarali imaju reči hvale.

Milun Obradović, prvi Stojanov komšija, kaže da je on čovek za primer.

- Idem ja kod njega na kafu. I majka mu je mnogo dobra žena, i sestra. Upoznao sam mu celu porodicu, tu smo mi, nema 50 metara udaljenosti između njegove i naše kuće - rekao nam je deka Milun, pa pokazao Stojanovu nekretninu, a onda se i našalio:

- Ono je njegova kuća, ona zamaskirana, da ne vide s ulice kad se kupaju.

Njegova supruga nam se pridružila u razgovoru čim je čula da nam je tema njihov poznati komšija.

- Ma nema boljeg momka. Sve te pesme koje snima moj unuk sluša. Sad bi vam on rekao, ali nije tu, otišao je u Beograd sa ocem na terapiju - rekla nam je ova ljubazna žena.

Milun nam je onda otkrio i MC Stojanovu brižnu stranu:

- Bio sam deset dana u bolnici, srce mi je bolesno. Komšija me je zvao i pitao da li mi nešto treba, nudio se da pomogne. Rekao sam da ne treba. Takav je on.

Njegova supruga kaže da se nije do sada desilo da MC Stojan dođe na Kosmaj, a da se njima ne javi.

- On kad dođe ovde, bude na motoru ili u kolima, ali obavezno stane da se javi. S mojim unukom se upoznao, kad se vide, zagrle se. Nije uobražen - završila je Stojanova komšinica.