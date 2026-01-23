Slušaj vest

Olja Karleuša tvrdi da se brakovi najčešće završavaju onda kada žene procene da je to potrebno.

Naime, ona tvrdi da se često i podrazumeva da su upravo muškarci ti koji nastoje da imaju mlađe partnerke, što po njenom mišljenju ne mora da bude slučaj.

"Najviše plačem od sreće"

- U godinama sam došla kada najviše plačem zbog sreće, radosti i nostalgije. Uglavnom nikad to nije zbog problema, probleme rešavam lavovski. Kada je nešto što me podseća na detinjstvo, na odrastanje deteta ili na porodicu. Tu često umem da pustim suzu. Plačem i zbog tuđih problema ili kada vidim neku tužnu reportažu na TV-u - rekla je Olja, pa je dodala:

20240330-22-59-01pink.rs---zene-su-postale-sve-jeftinije-a-muskarcima-je-kriterijum-sve-nizi-s.jpg
Foto: Printscreen Pink

- Molim i apelujem često na kolege da ne pričaju o braku kao da je to nešto najlepše. Jeste to najlepše ali pričajte o tome da se i vi nekad posvađate, da vas nervira. To sve ljudi gledaju i onda misle da su im životi bajke. Mi smo samo običan narod koji prolazi sve isto što i drugi. Smatram da sam ja mudrija strana. Posle 20 i nešto godina braka još nije došlo do prezasićenja kod nas. Nervira me što se u toj priči podrazumeva da će muž da nađe neku mlađu. Što ja ne bih našla mlađeg, lepšeg i boljeg, zašto se podrazumeva da će to da uradi muškarac? Brak po mom mišljenju okončavaju isključivo žene i svi brakovi na estradi bi opstali da su to žene htele.

Otkrila zašto se ne slika provokativno

Olja tvrdi da bi stvari bile drugačije, samo da žene prosto tako žele u datom momentu.

Olja Karleuša Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen

- Ja nemam četiri momka i dva ljubavnika i ne skidam se jer nisam trenutno najzgodnija na estradi. Trenutno samo mogu da pričam o braku i znam da bi opstali svi ovi brakovi da su žene tako htele.

Olja Karleuša

Olja Karleuša
Olja Karleuša

