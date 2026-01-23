"Najviše plačem od sreće"

- U godinama sam došla kada najviše plačem zbog sreće, radosti i nostalgije. Uglavnom nikad to nije zbog problema, probleme rešavam lavovski. Kada je nešto što me podseća na detinjstvo, na odrastanje deteta ili na porodicu. Tu često umem da pustim suzu. Plačem i zbog tuđih problema ili kada vidim neku tužnu reportažu na TV-u - rekla je Olja, pa je dodala:

- Molim i apelujem često na kolege da ne pričaju o braku kao da je to nešto najlepše. Jeste to najlepše ali pričajte o tome da se i vi nekad posvađate, da vas nervira. To sve ljudi gledaju i onda misle da su im životi bajke. Mi smo samo običan narod koji prolazi sve isto što i drugi. Smatram da sam ja mudrija strana. Posle 20 i nešto godina braka još nije došlo do prezasićenja kod nas. Nervira me što se u toj priči podrazumeva da će muž da nađe neku mlađu. Što ja ne bih našla mlađeg, lepšeg i boljeg, zašto se podrazumeva da će to da uradi muškarac? Brak po mom mišljenju okončavaju isključivo žene i svi brakovi na estradi bi opstali da su to žene htele.