Slušaj vest

Sin legendarnog glumca Danila Lazovića, Vuk Lazović, izgradio je uspešnu sportsku karijeru.

Njegov slavni otac preminuo je 2006. godine, a Vuk se od tada trudi da očuva porodično ime i vrednosti koje je nasledio.

Ko je Vuk?

Rođen 1988. godine u Beogradu, Vuk je od malih nogu pokazivao interesovanje za sport. Rukomet je postao njegova strast, a karijeru je započeo u Partizanu.

Kasnije je igrao u inostranstvu, uključujući Južnu Koreju i Kuvajt, gde trenutno živi i radi. Iako je imao priliku da igra za reprezentaciju Srbije, odlučio je da obuče dres Crne Gore, objašnjavajući da takav poziv iz Srbije nikada nije dobio.

- Rođen sam u Beogradu, otac mi je iz Brodareva, Srbin, majka mi je sa Cetinja. Imam rodbinu u Crnoj Gori - rekao je Vuk u jednom intervjuu, objašnjavajući svoju odluku da igra za crnogorsku reprezentaciju.

Vuk je pre deset godina oženio slovenačku rukometašicu Barbaru Varlec, s kojom ima sina Luku.

Njihova ljubavna priča počela je 2009. godine u Zaječaru, gde su se upoznali dok su oboje igrali rukomet. Venčali su se na Avali, uz prisustvo porodice i prijatelja, a organizaciju je preuzela Vukova sestra Jelena. Njihova porodična baza danas je u Podgorici.

Stalno mu nedostaje otac

Vuk često ističe koliko mu nedostaje otac Danilo, posebno u važnim trenucima poput venčanja.

"Otac mi je istetoviran na ramenu. Ceo život se trudim da njegovo ime ne obrukam. Mislim da nisam i nikada ga neću obrukati," rekao je emotivno nakon venčanja.