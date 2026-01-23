Slušaj vest

Nakon što je 2019. godine izgubila supruga Miroslava Ničića, poznata voditeljka i rediteljka Maja Uzelac do danas je srećna u ljubavi.

Maja i Bojan svoju vezu dugo su držali daleko od očiju javnosti. Prva zajednička fotografija pojavila se na Bojanovom Instagram profilu tek 2022. godine, kada su uživali na letovanju. Od tada, par često deli trenutke sa svojih putovanja, uključujući i poslednji boravak u Parizu, gradu ljubavi.

Foto: Printskrin/Instagram

Maja Uzelac iz prethodnog braka ima dvoje dece – ćerku Lanu, rođenu 2013. godine, i sina Vala, koji je na svet došao 2015. godine.

Njena porodica bila je uz nju tokom teških trenutaka nakon gubitka supruga, a sada zajedno sa njom uživaju u novom poglavlju života.

Bojan krije privatni život

Iako Bojan retko govori o privatnom životu, kroz objave na društvenim mrežama jasno pokazuje koliko mu znači vreme provedeno sa Majom. Njihova zajednička putovanja i fotografije svedoče o ljubavi i harmoniji koju dele.

Pogledajte dodatni snimak: