U Generalnom konzulatu Republike Srbije u Njujorku nedavno je održan svečani prijem povodom proslave Srpske Nove godine, u okviru pratećih aktivnosti 14. međunarodne Tesline naučne konferencije „U duhu Tesle“. Događaj je okupio brojne zvanice – od predstavnika srpske dijaspore i diplomatskog kora, do učesnika konferencije i gostiju iz kulturnog i naučnog sveta.

Svečani program otvorila je naša umetnica na trubi Danijela Veselinović, koja je kao gost večeri svojim nastupom na samom početku dala snažan i autentičan ton čitavom događaju. Danijela je svoj nastup izvela u tradicionalnoj narodnoj nošnji, na način koji je simbolično preneo duh Srbije i njene muzičke tradicije uz bogat kulturni izraz i emotivnu energiju .