U Generalnom konzulatu Republike Srbije u Njujorku nedavno je održan svečani prijem povodom proslave Srpske Nove godine, u okviru pratećih aktivnosti 14. međunarodne Tesline naučne konferencije „U duhu Tesle“. Događaj je okupio brojne zvanice – od predstavnika srpske dijaspore i diplomatskog kora, do učesnika konferencije i gostiju iz kulturnog i naučnog sveta.

