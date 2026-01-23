Slušaj vest

Popularna pevačica Aleksandra Mladenović navodno je nedavno imala operaciju krajnika. Aleksandra se podvrgla intervenciji, nakon hronične upale krajnika, koje su joj otežavale svakodnevnicu, prenose domaći mediji.

Aleksandra je donela odluku da se operiše, pošto je problem pokušala da reši raznim konzervativnim metodama.

- Aleksandra se oseća dobro i oporavak protiče u najboljem redu. Operacija je obavljena pre devet dana, a ona je konačno počela da izlazi iz stana. Presrećna je što je operacija uspešno završena i što ubuduće više neće imati problema sa krajnicima. S obzirom na to da su joj grlo i glas najvažniji zbog posla kojim se bavi, ova odluka bila je neminovna - otkriva izvor blizak pevačici.

Prema rečima istog izvora, Aleksandra se u potpunosti pridržava saveta lekara i pažljivo prolazi kroz period oporavka, bez ikakvih komplikacija. Iako trenutno miruje i daje prednost zdravlju, očekuje se da će se nakon preporučenog vremena oporavka vratiti redovnim nastupima, studijskom radu i svim muzičkim obavezama, spremnija nego ikada. Fanovi pevačice sa nestrpljenjem očekuju njen povratak na scenu, a Aleksandra, kako ističu izvori, ovu pauzu koristi kako bi se u potpunosti regenerisala i posvetila sebi, svesna da je zdravlje temelj svake uspešne karijere.

Ne pije više alkohol

Inače, Aleksandra je nedavno otkrila da je zbog majke ostavila alkohol.

- Ja sam ispunila novogodišnju želju svojoj mami da ne pijem. Što se ženi snilo, to je i dobila, tako da ja dve godine nisam uopšte pila. Ja nisam generalno previše pila, ali sam volela da cugnem, da večeram da se popije rakija, sad više to ne radim - rekla je Aleksandra.

Stan od 500. 000 evra u Egiptu

Podsetimo, Aleksandra se početkom meseca pohvalila da je kupila nekretninu u Egiptu.

Ona u Beogradu već ima luksuzni stan od 500.000 evra kao i besnu mašinu od 130.000 evra, a sada je postala i vlasnica stana u inostranstvu gde joj je komšinica Vanja Mijatović.

