Voditeljka Sanja Kužet uživa u porodičnoj sreći i ne krije koliko je ponosna na svoje naslednike. Popularna TV voditeljka majka je trojice sinova, a najmlađeg je na svet donela u julu 2024. godine.

Sanja Kužet je u skladnom braku sa Nemanjom Živojinovićem, sa kojim ima dva sina, dok iz prethodnog braka sa Zoranom Piperom, nekadašnjim članom obezbeđenja vlasnika televizije „Pink“, ima sina Andriju. Upravo Andrija privlači pažnju jer je već prerastao svoju mamu, što je vidljivo i na porodičnim fotografijama.

Porodica trenutno boravi u Abu Dabiju, odakle je Sanja podelila zajedničke trenutke sa suprugom Nemanjom i decom, a osmesi i opuštena atmosfera govore više od reči. Jasno je da voditeljka blista i privatno i porodično, uživajući u svakom trenutku sa svojim najmilijima.

- Bili smo u Abu Dabi-ju u čuvenom Ferrari world-u.Naravno da sam, zbog sinova, izašla iz svoje komfor zone, pa čak i podetinjila ( čitaj preterala), ali ispunila sam im skoro svaku želju…Roler koster “Formula Rossa” (najbrži na svetu 240km/h) sam preskočila, ali i utrnula od straha dok sam snimala Andrijinu nezaboravnu vožnju. Stvorene su nove porodične uspomene, zlata vredne. Ponosni smo na njih. Do neke nove avanture… - stajalo je u objavi.

Muž joj je direktor marketinga

Podsetimo, svog partnera Nemanju Živojinovića, inače danas direktora marketinga u jednoj auto kući, voditeljka ne eksponira u medijima, a na pitanje da li ga krije od javnosti i zašto se nije pojavio prošle godine u finalu „Zvezda Granda“, odgovorila je:

- Ma ne, mi smo dugo zajedno. Normalno se krećemo i izlazimo, nema tu razloga da bilo ko koga krije. Samo prosto mislim da njemu nije mesto na finalu. To je moje radno mesto i zaista nikada nije dolazio na moj posao. To nije ni deo njegove profesije, ali kada nas na nekim događajima vide zajedno, tu nije nikakav problem i da nas uslikaju - objasnila je Sanja.

Ko je bivši muž Sanje Kužet

Podsetimo, Sanja je ranije bila udata za člana obezbeđenja vlasnika TV „Pink“, Zorana Pipera.

- To je bila ljubav na prvi pogled. Sanja je tada važila za jednu od najatraktivnijih voditeljki, a on je bio veoma uporan jer mu se Sanja jako dopala. Posle nekoliko meseci zabavljanja, njih dvoje su rešili da se venčaju - izneo je tada izvor blizak voditeljki, prenosio je ranije "Pink".

Sanja i Zoran su svadbu napravili u jednom luksuznom restoranu, međutim, njihov brak je trajao samo godinu dana, a kuma na prvom venčanju bila joj je folk zvezda Lepa Brena.

"Ljudski smo se razišli"

- Družili smo se dve godine, a onda se i zaljubili, pa venčali, dobili dete, razveli, ali i dalje ostali u istoj firmi. Zoran i ja smo se posle godinu dana braka lepo, ljudski razišli. Možda će nekom to delovati i smešno, ali kod nas sve besprekorno funkcioniše, samo što nismo u zajednici. Andrija i on se viđaju, imaju normalan kontakt, mi moramo da funkcionišemo zbog deteta i želimo da ta komunikacija bude što bolja. Nije bilo ljubomornih scena, nije bilo sujete - rekla je tada voditeljka.

