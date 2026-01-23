Slušaj vest

Pevač Radiša Trajković Đani je prošle godine doživeo tešku povredu ruke na skijanju, zbog čega je operisan u Ljubljani, a sada i njegova supruga ima problem sa rukom.

Na društvenim mrežama osvanula je Slađina fotografija na kojoj se može videti kako na levoj ruci nosi ortozu.

Slađa Trajković Foto: Printscreen Insatgram

Za sada nije poznato kako je Slađa zadobila povredu niti koliko je ozbiljna.

Đani: "Dosta je bilo varanja"

Đani je nedavno, gostujući u emisiji kod Ognjena Amidžića, pričao ponovo o Slađi, a kroz šalu je provukao i neverstvo.

- Slađa i ja nikada nismo imali krize u braku. Iskreno, to je tako zahvaljujući njoj. Prevazišli smo sve prepreke - rekao je Đani u Amidži šou.

Radiša Trajković Đani voli da mlađe izgleda

Na konstataciju Ognjena Amidžića da su zajedno 30 godina i da je to sada ljubav na devetom nivou Đani je šokirao odgovorom.

- Dosta je bilo. Dosta je bilo varanja - rekao je Đani, a nakon što je dodao "Šalim se" nasmejao je sve u studiju.

Radiša Trajković Đani izjava: