ĐANIJEVA ŽENA POVREĐENA, PRINUĐENA DA NOSI ORTOPEDSKO POMAGALO Slađa Trajkvić podelila fotografiju koja je zabrinula mnoge (FOTO)
Pevač Radiša Trajković Đani je prošle godine doživeo tešku povredu ruke na skijanju, zbog čega je operisan u Ljubljani, a sada i njegova supruga ima problem sa rukom.
Na društvenim mrežama osvanula je Slađina fotografija na kojoj se može videti kako na levoj ruci nosi ortozu.
Za sada nije poznato kako je Slađa zadobila povredu niti koliko je ozbiljna.
Đani: "Dosta je bilo varanja"
Đani je nedavno, gostujući u emisiji kod Ognjena Amidžića, pričao ponovo o Slađi, a kroz šalu je provukao i neverstvo.
- Slađa i ja nikada nismo imali krize u braku. Iskreno, to je tako zahvaljujući njoj. Prevazišli smo sve prepreke - rekao je Đani u Amidži šou.
Na konstataciju Ognjena Amidžića da su zajedno 30 godina i da je to sada ljubav na devetom nivou Đani je šokirao odgovorom.
- Dosta je bilo. Dosta je bilo varanja - rekao je Đani, a nakon što je dodao "Šalim se" nasmejao je sve u studiju.
Kurir.rs
Radiša Trajković Đani izjava: