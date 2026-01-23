Slušaj vest

Pevač Radiša Trajković Đani je prošle godine doživeo tešku povredu ruke na skijanju, zbog čega je operisan u Ljubljani, a sada i njegova supruga ima problem sa rukom.

Na društvenim mrežama osvanula je Slađina fotografija na kojoj se može videti kako na levoj ruci nosi ortozu.

Slađa Trajković
Slađa Trajković Foto: Printscreen Insatgram

Za sada nije poznato kako je Slađa zadobila povredu niti koliko je ozbiljna.

Đani: "Dosta je bilo varanja"

Đani je nedavno, gostujući u emisiji kod Ognjena Amidžića, pričao ponovo o Slađi, a kroz šalu je provukao i neverstvo.

- Slađa i ja nikada nismo imali krize u braku. Iskreno, to je tako zahvaljujući njoj. Prevazišli smo sve prepreke - rekao je Đani u Amidži šou.

Radiša Trajković Đani voli da mlađe izgleda Foto: Printscreen Paparaco Lov, Nemanja Nikolić, Printscreen TikTok

Na konstataciju Ognjena Amidžića da su zajedno 30 godina i da je to sada ljubav na devetom nivou Đani je šokirao odgovorom.

- Dosta je bilo. Dosta je bilo varanja - rekao je Đani, a nakon što je dodao "Šalim se" nasmejao je sve u studiju.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsŠERPE, POKLOPCI I LONCI - TORTA OD ČETIRI SPRATA! Harmonikaš proslavio punoletsvto sinu, evrići leteli na sve strane, a onda Đani poljubio Borka u usta! LOM!
Borko Radivojević
StarsSKANDAL U NOVOGODIŠNJOJ NOĆI! NADICA ADEMOV IZAŠLA NA BINU I REKLA DA NEĆE DA PEVA! Oglasio se Đani: Najavio sam je, ali je izašao Darko!
Nadica Ademov i Đani
Stars(FOTO) "KAO MALI NISAM IMAO PARA PA SAM SAMO MOGAO DA GLEDAM RINGIŠPIL" Ekipa Kurira sa Đanijem u luna-parku
Đani u luna parku
Stars"NISAM MOGAO DA USTANEM, SLAVIO SAM NOVU GODINU U AUTU" Đanija napile kolege, nije mogao da odradi nastup, prepričao nikad luđu dogodovštinu, Slađa ga izribala!
WhatsApp Image 2025-05-20 at 11.24.17 PM (1).jpeg
StarsOGNJEN AMIDŽIĆ VODI EMISIJU U SUKNJI! Voditelj zabezeknuo sve, a šok usledio kad je Đani ustao i pokazao šta nosi na sebi... (FOTO)
Untitled-3.jpg

 Radiša Trajković Đani izjava:

Radiša Trajković Đani izjava - zašto nije bilo nastupa Izvor: Kurir