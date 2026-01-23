Slušaj vest

Kao i svakog petka, započele su nominacije Odabranih, a ubrzo nakon što je na red da nominuje došla aktuelna učesnica Jovana Cvijanović, nastao je potpuni haos.

Pevačica je ustala i najpre se obratila svojim roditeljima, poručivši im da podnesu tužbe protiv Marka Janjuševića Janjuša, nakon što su celu noć proveli u ozbiljnom sukobu.

- Neka mi po**še u Minhenu. J***m ti i mamu i tatu usred Minhena - rekao je Janjuš.

- Ti mene nisi mogao da j***š, nemaš k***c - vikala je Jovana.

- J***m ti mamu bolesnu - rekao je on i pogodio je hranom koju je jeo.

- Umesto da te leče, poslali te ovde, dođi uhodi me, ja te zakucam - nastavio je da urla Janjušević.

Čupao je za kosu i gurnuo

Jovana je nastavila da ide za njim u kući Odabranih, ne dozvoljavajući mu da se kreće, na šta je pobesneo i u jednom momentu fizički nasrnuo na nju.

Iako su bili zaklonjeni delom zida, na snimku se jasno može videti kako ju je Janjuš svom snagom odgurnuo, a potom počupao za kosu, dok ona viče. Nakon toga je napustio kuću i naslonio se na vrata kako Jovana ne bi mogla da ih otvori i izađe za njim, a vređanje se nastavilo.

Kurir.rs