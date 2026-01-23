POVREDE I KRVAVE OGREBOTINE! Nina Seničar nije dobro, desila se katastrofa
Poznata voditeljka i manekenka Nina Seničar, koja živi u Los Anđelesu, često deli trenutke iz svog života na društvenim mrežama. Međutim, njena najnovija objava izazvala je zabrinutost među pratiocima – Nina je pokazala povredu na ruci, ali nije otkrila detalje o tome kako je do nje došlo.
Na fotografiji koju je Nina podelila, vidi se velika ogrebotina na njenoj levoj ruci. Iako nije precizirala uzrok povrede, mnogi pretpostavljaju da je incident povezan sa jahanjem, s obzirom na to da je takođe objavila sliku sa konjem, uz komentar koji pokazuje koliko uživa u vremenu provedenom sa ovim životinjama.
Iako nije direktno komentarisala povredu, Nina je kroz objave pokazala da je i dalje posvećena svojim svakodnevnim aktivnostima.
Fanovi su u komentarima pružili podršku i izrazili nadu da povreda nije ozbiljna. „Brz oporavak, Nina!“, „Čuvaj se, molimo te!“ – samo su neki od komentara koji su preplavili njene objave.
"Za pola sata sam zaradila 1.000 evra"
U Italiji je dugo radila kao model, te je jednom prilikom govorila o svojim počecima.
- Moja ideja je bila vrlo jednostavna, neki kafić sa strane, konobarisanje. Imala sam stipendiju, živela sam u studentskom domu, imala sam jedan obrok dnevno. Mogla sam da preživim sa 300 evra. Moja ideja je bila da tri puta nedeljno negde konobarišem, kao i većini studenata. Igrom slučaja sam upoznala jednog agenta za modeling koji mi je rekao da imam lice za “Vog”, a telo za “Plejboj”. Bila sam zabezeknuta šta mi je rekao. To meni nikad nije bilo na radaru, nikad mi to nije bio cilj, ali desilo se da sam od prvog posla za sat vremena zaradila 1.000 evra. To je meni bilo neverovatno. To je takva sloboda bila, da ne moram da radim u kafiću, da mogu da se avionom vratim kući, a ne autobusom. Ja sam napravila neku računicu i rekla: “Pa ovo nije nimalo loše”. Tako je počela moja manekenska karijera koja je vrlo kratko trajala, jer čim sam se ja pojavila ispred kamere, ja sam shvatila da je to to. Spoj one glume koju sam obožavala plus to nešto što mi je veoma zanimljivo.
