Slušaj vest

Poznata voditeljka i manekenka Nina Seničar, koja živi u Los Anđelesu, često deli trenutke iz svog života na društvenim mrežama. Međutim, njena najnovija objava izazvala je zabrinutost među pratiocima – Nina je pokazala povredu na ruci, ali nije otkrila detalje o tome kako je do nje došlo.

Na fotografiji koju je Nina podelila, vidi se velika ogrebotina na njenoj levoj ruci. Iako nije precizirala uzrok povrede, mnogi pretpostavljaju da je incident povezan sa jahanjem, s obzirom na to da je takođe objavila sliku sa konjem, uz komentar koji pokazuje koliko uživa u vremenu provedenom sa ovim životinjama.

Iako nije direktno komentarisala povredu, Nina je kroz objave pokazala da je i dalje posvećena svojim svakodnevnim aktivnostima.

Nina Seničar se povredila
Nina Seničar se povredila Foto: Printscreen

Fanovi su u komentarima pružili podršku i izrazili nadu da povreda nije ozbiljna. „Brz oporavak, Nina!“, „Čuvaj se, molimo te!“ – samo su neki od komentara koji su preplavili njene objave.

"Za pola sata sam zaradila 1.000 evra"

U Italiji je dugo radila kao model, te je jednom prilikom govorila o svojim počecima.

- Moja ideja je bila vrlo jednostavna, neki kafić sa strane, konobarisanje. Imala sam stipendiju, živela sam u studentskom domu, imala sam jedan obrok dnevno. Mogla sam da preživim sa 300 evra. Moja ideja je bila da tri puta nedeljno negde konobarišem, kao i većini studenata. Igrom slučaja sam upoznala jednog agenta za modeling koji mi je rekao da imam lice za “Vog”, a telo za “Plejboj”. Bila sam zabezeknuta šta mi je rekao. To meni nikad nije bilo na radaru, nikad mi to nije bio cilj, ali desilo se da sam od prvog posla za sat vremena zaradila 1.000 evra. To je meni bilo neverovatno. To je takva sloboda bila, da ne moram da radim u kafiću, da mogu da se avionom vratim kući, a ne autobusom. Ja sam napravila neku računicu i rekla: “Pa ovo nije nimalo loše”. Tako je počela moja manekenska karijera koja je vrlo kratko trajala, jer čim sam se ja pojavila ispred kamere, ja sam shvatila da je to to. Spoj one glume koju sam obožavala plus to nešto što mi je veoma zanimljivo.

Ne propustitePop kulturaEros Ramacoti bio je lud za 22 godine mlađom Novosađankom: Pričalo se da je zbog nje napravio koncert, a ona je "da" rekla Amerikancu
Eros Ramacoti peva
Pop kulturaNajlepša srpska glumica slavi 40. rođendan: Izgleda 20 mlađe godina, karijeru gradi u Holivudu i udata je za slavnog glumca (VIDEO)
Nina Seničar, Oskar 2025 profimedia-0971326974 (1).jpg
Pop kulturaEros Ramacoti je ludo voleo ovu poznatu Srpkinju: Pričalo se da je zbog nje održao koncert u Novom Sadu!
-g5a8083.jpg
StarsPOZNATA SRPKINJA SE BAŠKARI U PALATI OD 4,5 MILIONA € Bioskop na otvorenom, dvorište iz snova, bazen i dvorsko predvorje (FOTO)
kuca-dzeja-elisa-profimedia0694942593.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

2026.01.18 - STARS SPECIJAL S02 EP15 Izvor: Kurir TV