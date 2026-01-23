Slušaj vest

Na društvenim mrežama osvanula je Slađina fotografija na kojoj se može videti kako na levoj ruci nosi ortopedsko pomagalo.

Tim povodom supruga poznatog folkera se oglasila i otkrila šta se dešava i u kakvom je stanju.

Trpi nesnosne bolove

Kako je ispričala, nije se povredila već da je stanje njene ruke posledica problema sa pršljenovima.

- Užasno me ruka boli, nestvarno. Nisam se povredila, ima pet dana da je sve krenulo od kičme i vrata. Prvo me je bolela glava, pa kičma i na kraju se spustilo i na ruku – započela je Slađa.

- Nikako ne funkcionišem, bila sam kod doktora. Prepisao mi je injekcije i idem na fizikalne terapije. Kod kuće mi pomažu. Ruku ne mogu da podignem. Ranije sam imala taj problem, i tada sam išla na fizikalne terapije. Kada mi je bilo bolje trebala sam da nastavim sa vežbama, međutim, čim mi je bilo bolje prestala sam sa vežbama i sada se vratilo. Bolovi su strašni, nikome ne bih poželala ovakve bolove - nastavlja Trajkovićeva.

- Po potrebi pijem i lekove, ali ne smem ni sve da pijem zbog svoje druge bolesti. Dane provodim tako što ležim, gledam da mirujem i da spavam – govorila je Slađa.

