Folk zvezda Ilda Šaulić sinoć je prvi put pred publikom u srpskoj prestonici zapevala pesme sa novog albuma „Novo doba“ u jednom beogradskom restoranu.

Publika je sa Ildom pevala uglas njegove hitove sa novog muzičkog materijala, kao što su „Jedno srce“, zatim „Zbog nje“, „Kaži mi“, „Nema šanse“, „Kucnuo je pravi čas“, „Zaboravljaš“, „Zadnja šansa“ i „Kraj epizode“.

Naravno, nisu zaboravili i stare pesme poput, „Stani dušo da te ispratim“, „Fališ mi“, „Ne dam što je moje“ i mnoge druge, od prve do poslednje reči.

Ilda Šaulić Foto: Privatna arhiva

- Htela sam da se predstavim malo drugačije. Brže pesme su mi bile veliki izazov, ali i ogromno zadovoljstvo. Tekstovi su ljubavni, životni, i verujem da u svakom redu publika može da se pronađe – rekla je Ilda.

Nastup je trajao više od tri sata, Beograđani su sve vreme pevali uglas sa njom, često skandirali njeno ime, te nema sumnje da su se lepo proveli. Na kraju su je ispratili sa bine ogromnim aplauzom, nadajući se da će uskoro ponovo imati prilike da je vide i čuju u prestonici.

Kurir.rs/VečernjeNovosti