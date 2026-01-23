Slušaj vest

Pevačica Jelena Karleuša trenutno boravi u Dubaiju, gde poslednjih dana uživa u odmoru sa ćerkama Atinom i Nikom, a sa ove luksuzne destinacije redovno obraduje fanove atraktivnim objavama.

Nakon burnog perioda i brojnih medijskih natpisa, čini se da je Karleuša uspela da se u potpunosti posveti sebi, porodici i uživanju u odmoru.

Dubai, koji godinama važi za jednu od njenih omiljenih destinacija, i ovog puta poslužio je kao savršena kulisa za glamurozne trenutke.

Oduševila fotkama

Na najnovijim fotkama koje je podelila na društvenim mrežama, Jelena je pozirala u hotelskoj sobi u izazovnom dvodelnom bikiniju, koji je dodatno naglasio njenu zategnutu figuru i bujne obline. Samouverena i besprekorno stilizovana, pevačica je još jednom pokazala zašto važi za jednu od najprovokativnijih javnih ličnosti na domaćoj sceni.

Osim fotografija iz sobe, Karleuša je objavila i fotke sa plaže, gde u svom prepoznatljivom, smelom izdanju šalje poruku ljubavi i zahvalnosti fanovima, koji joj svakodnevno pružaju podršku. Kao i uvek, objave su izazvale lavinu komentara i reakcija, a komplimenti na račun njenog izgleda ne prestaju da se nižu.

