Mina Kostić i njen verenik Mane Ćuruvija Kasper ponovo su u centru pažnje nakon što su društvenim mrežama počele da kruže razne priče o njegovom privatnom životu.

Nakon što se saznalo da je bio oženjen ženom koja ga je odvela u Ameriku, sada su isplivale nove informacije o njegovom ljubavnom životu. Poslednja u nizu je i ta da je bio u braku i sa ženom iz Rumunije, koja je navodno profesorka i da su njih dvoje imali i crkveno venčanje.

Tim povodom ekipa Kurira je kontaktirala Maneta.

Neke stvari su daleko iza mene

- Nemam komentar na tako nešto. Ne želim uopšte da dajem takve izjave, jer smatram da ne bi bilo korektno da pričam unazad o nekim stvarima koje su davno, davno iza mene. Zaista ne želim. Ne znam čemu ovo? – započeo je on razgovor.

Na pitanje da li smatra da su ove priče plasirane sa ciljem da se naruši njegov odnos sa Minom ili u njima ipak ima istine, Mane je odgovorio:

– Da, znam tačno šta je cilj i odmah ću vam reći. Nije cilj samo da se naruši moj odnos sa Minom. Ovde, nažalost, svi ćute i čekaju konačan ishod. Kada sam pohvalio Srbiju, krenula je hajka na mene. Nije samo Mina meta. Očekujem da će ubuduće isplivavati more laži o meni, samo zato što mi ne opraštaju ono što sam rekao, a ja uvek govorim ono što mislim. Naravno da postoje krugovi koji žele da nas posvađaju i razdvoje.

Nataša Bekvalac je prelepa žena

Mnogima je, kako kaže, neobično i to kako je došlo do njegove veze sa Minom, s obzirom na to da se ranije u pričama pominjalo ime Nataše Bekvalac, koju je navodno želeo da oženi pa je pokušavao da dođe do nje.

– Pa, da li vi verujete u to? To je tekst kao da se ja obraćam nekom koga ne poznajem i objašnjavam mu neke stvari. Tamo je upisano „Mane Ćuruvija Kasper“, što znači da sam to navodno ja, ali ja takve razgovore ne bih vodio, niti bih išta pisao. Zašto bih uopšte pisao? Ima još jedna stvar – to samo dokazuje na šta su ljudi sve spremni. Evo, kažem javno i glasno: Nataša Bekvalac je prelepa žena i vrhunski umetnik, sa divnom karijerom iza sebe. Mina je obožava. Da li je Nataša žena koja se muškarcima ne dopada? Naravno da nije – ona je prelepa žena. Zašto bih ja to sada njoj govorio? – dodao je Ćuruvija.

Na kraju, na pitanje da li su emocije koje sada ima prema Mini Kostić iskrene ili je u pitanju obrazac koji se ponavlja, Mane je kratko poručio:

– To ću ostaviti vama da zaključite. Neću da odgovaram na to. Neka svako donese svoj zaključak prema svojoj volji i meri. Mina i ja gledamo nas i našu budućnost i ne želim nikoga da ubeđujem da li je ovo fejk priča ili nije – rekao je Mane za Kurir.