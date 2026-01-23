Slušaj vest

Otac starlete Maje Marinković, Radomir Taki Marinković, objavio je snimak koji je šokirao javnost.

Nakon što je učesnica "Elite 9", Teodora Delić, demantovala da je bila u ljubavnom odnosu sa Takijem, on je odlučio da, kako tvrdi, otkrije istinu i na Instagramu objavio njihove privatne snimke.

Na početku videa vidi se kako su zajedno u provodu, dok se na samom kraju snimka vidi i poljubac.

Taki Marinković i Teodora Delić Foto: Printscreen Instagram

– Da li je ovo Teodora? – napisao je uz objavljeni snimak, nakon čega je podelio i video iz manastira Tumane, gde su, prema njegovim rečima, boravili zajedno.

Sa druge strane, ona ostaje pri svojoj verziji događaja i tvrdi da između nje i Takija nikada nije bilo ničega.

– Nikada nisam bila sa njim. Nisam videla sve snimke, ali su mi slike već poznate i cela priča mi je ispričana. Nazvala sam ga "matorom drtinom" jer konstantno aludira da smo imali bilo kakav ljubavni ili intimni odnos, što kategorički tvrdim da se nikada nije dogodilo – rekla je Teodora.

U jeku cele priče oglasila se i njegova ćerka, aktuelna učesnica Elite, Maja Marinković.

– Degutantno mi je da komentarišem intimne odnose svog oca, ali sam već rekla da slike govore više od hiljadu reči. Svako ko misli da može da me ponizi i uvredi, treba da zna da je on njoj pomogao da se medijski probije. Ovo su fotografije iz Takijevog stana – izjavila je ona.

Kurir.rs

