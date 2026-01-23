SKANDAL! TAKI MARINKOVIĆ OBJAVIO INTIMNE KADROVE SA TEODOROM DELIĆ Dokaz koji je sve promenio
Otac starlete Maje Marinković, Radomir Taki Marinković, objavio je snimak koji je šokirao javnost.
Nakon što je učesnica "Elite 9", Teodora Delić, demantovala da je bila u ljubavnom odnosu sa Takijem, on je odlučio da, kako tvrdi, otkrije istinu i na Instagramu objavio njihove privatne snimke.
Na početku videa vidi se kako su zajedno u provodu, dok se na samom kraju snimka vidi i poljubac.
– Da li je ovo Teodora? – napisao je uz objavljeni snimak, nakon čega je podelio i video iz manastira Tumane, gde su, prema njegovim rečima, boravili zajedno.
Sa druge strane, ona ostaje pri svojoj verziji događaja i tvrdi da između nje i Takija nikada nije bilo ničega.
– Nikada nisam bila sa njim. Nisam videla sve snimke, ali su mi slike već poznate i cela priča mi je ispričana. Nazvala sam ga "matorom drtinom" jer konstantno aludira da smo imali bilo kakav ljubavni ili intimni odnos, što kategorički tvrdim da se nikada nije dogodilo – rekla je Teodora.
U jeku cele priče oglasila se i njegova ćerka, aktuelna učesnica Elite, Maja Marinković.
– Degutantno mi je da komentarišem intimne odnose svog oca, ali sam već rekla da slike govore više od hiljadu reči. Svako ko misli da može da me ponizi i uvredi, treba da zna da je on njoj pomogao da se medijski probije. Ovo su fotografije iz Takijevog stana – izjavila je ona.
Kurir.rs