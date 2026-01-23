Veliki šef hitno traži da njih sedmoro napuste Elitu 9
Stars
VELIKI ŠEF HITNO TRAŽI DA NJIH SEDMORO NAPUSTE ELITU 9! Stiglo važno obaveštenje
Slušaj vest
Veliki šef poslao je važno pismo na adresu Bele kuće, a ovonedeljni vođa Bora Santana pročitao je o čemu je reč.
U pismu je stajalo da će se u emisiji „Amidži šou“, koja se večeras snima, pojaviti gosti Uroš, Janjuš, Asmin, Filip, Maja, Aneli i Boginja.
Elita je obaveštena da ima veoma malo vremena da se pripremi za ovo važno veče.
Elita Foto: Printscreen Intagram
Vidi galeriju
Učesnici oduševljeni
Od učesnika se očekuje da budu raspoloženi i spremni za zanimljiv razgovor pred kamerama. Veče obećava mnogo uzbuđenja, iznenađenja i neočekivanih situacija.
Detaljnije pogledajte u video-klipu:
Pogledajte dodatni snimak:
Reaguj
Komentariši