Veliki šef poslao je važno pismo na adresu Bele kuće, a ovonedeljni vođa Bora Santana pročitao je o čemu je reč.

U pismu je stajalo da će se u emisiji „Amidži šou“, koja se večeras snima, pojaviti gosti Uroš, Janjuš, Asmin, Filip, Maja, Aneli i Boginja.

Elita je obaveštena da ima veoma malo vremena da se pripremi za ovo važno veče.

Učesnici oduševljeni

Od učesnika se očekuje da budu raspoloženi i spremni za zanimljiv razgovor pred kamerama. Veče obećava mnogo uzbuđenja, iznenađenja i neočekivanih situacija.

