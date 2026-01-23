Slušaj vest

Diskvalifikovana takmičarka "Elite 9" Miljana Kulić doživela je neprijatnost tokom prenosa uživo na TikToku, kada je njen lajv pratilo oko 600 ljudi, ali nije dobila gotovo nijednu reakciju.

Zbog izostanka virtuelnih poklona, deljenja i sviđanja tokom meča, Miljana se vidno iznervirala i počela da vređa gledaoce, optužujući ih da su došli samo da gledaju, a ne da je podrže. Ona je pravila haos i u rijalitju.

Bes šokirao gledaoce

Miljana Kulić Foto: Pritnscreen

Snimak njenog izliva besa brzo se proširio društvenim mrežama i izazvao brojne reakcije.

- Idioti bolesni, dolazite ovde da me gledate, niti tapkate, niti šerujete, tako da ću vas ja j*bati u usta - pretila je Kulićeva.

 Pogledajte dodatni snimak:

2026.01.18 - STARS SPECIJAL S02 EP15 Izvor: Kurir TV