Diskvalifikovana takmičarka " Elite 9" Miljana Kulić doživela je neprijatnost tokom prenosa uživo na TikToku, kada je njen lajv pratilo oko 600 ljudi, ali nije dobila gotovo nijednu reakciju.

Zbog izostanka virtuelnih poklona, deljenja i sviđanja tokom meča, Miljana se vidno iznervirala i počela da vređa gledaoce, optužujući ih da su došli samo da gledaju, a ne da je podrže. Ona je pravila haos i u rijalitju.