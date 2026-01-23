Miljana Kulić šokira ponašanjem: Vređa i psuje
MILJANA DOŽIVELA NERVNI SLOM I PREPALA LJUDE NA TIKTOKU! Bivša rijaliti učesnica šokira ponašanjem: Vređa i psuje
Diskvalifikovana takmičarka "Elite 9" Miljana Kulić doživela je neprijatnost tokom prenosa uživo na TikToku, kada je njen lajv pratilo oko 600 ljudi, ali nije dobila gotovo nijednu reakciju.
Zbog izostanka virtuelnih poklona, deljenja i sviđanja tokom meča, Miljana se vidno iznervirala i počela da vređa gledaoce, optužujući ih da su došli samo da gledaju, a ne da je podrže. Ona je pravila haos i u rijalitju.
Bes šokirao gledaoce
Miljana Kulić Foto: Pritnscreen
Snimak njenog izliva besa brzo se proširio društvenim mrežama i izazvao brojne reakcije.
- Idioti bolesni, dolazite ovde da me gledate, niti tapkate, niti šerujete, tako da ću vas ja j*bati u usta - pretila je Kulićeva.
