"LEKARI SU JOJ DAVALI 1 ODSTO ŠANSE DA PREŽIVI" Unuka Bilje Krstić veliki je borac: Rekli su da nikada neće moći da samostalno sedi ili jede, ali...
Etno pevačica Bilja Krstić, sa glumcem Tihomirom Arsićem dobila je dve ćerke. Unuka slavne pevačice, Noa, veliki je borac, što je pokazala već u prvim danima života, a njena ćerka ranije je otkrila kroz šta su prošli sa naslednicom.
Noi su na rođenju davali 1 % šanse da preživi.
- Milica je završila na politehnici industrijski dizajn, inače veoma lepo fotografiše, ima svoj studio i pristojno radi pojedine sešne. Noa, njena ćerka, a moja unuka i mezimica, raste sa puno pažnje i ljubavi. Iako je Noa dete sa specijalnim potrebama, kažu da je medicinski fenomen, dakle sve ono što je rečeno da neće moći, mi smo postigli uz ogromnu ljubav i puno vremena.
"Ništa se ne dešava preko noći"
Naime, Noa je rođena prevremeno, u 26. nedelji trudnoće, u šestom mesecu. Bila je teška samo 700 grama, a nakon porođaja su usledile brojne komplikacije - imala je tri krvarenja u mozgu, koja su se razvila u ekstremni hidrocefalus koji je ostavio oštećenje na 80% njenog mozga. Zbog hidrocefalusa dobila je još više od 10 dijagnoza, a među njima su i teška epilepsija i cerebralna paraliza.
- Učimo neke nove stvari, polako, 9 godina nam je trebalo i jos imamo da naučimo, ali ne bunimo se! Dragi naši, ovom detetu je dato 1% šanse da će preživeti! I rečeno nam je da su šanse manje od 5% da, ako preživi, će ikad držati samostalno glavu, i da nikad (0% šanse) neće samostalno sedeti, jesti bez gastro-pega, živeti i disati bez aparata... nade uvek ima. Strpljenje, ljubav i vera su sve sto našoj deci treba. Ništa se ne dešava preko noći i bez truda, mnogo truda, ali isto tako ništa se, kod naše dece, ne dešava onda kad mi želimo, već samo onda kad su oni spremni. Ok je vežbati i probati, ali ne i da preterujete - rekla je svojevremeno ćerka Bilje Krstić, Milica.
Kurir.rs