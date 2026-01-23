Slušaj vest

Etno pevačica Bilja Krstić, sa glumcem Tihomirom Arsićem dobila je dve ćerke. Unuka slavne pevačice, Noa, veliki je borac, što je pokazala već u prvim danima života, a njena ćerka ranije je otkrila kroz šta su prošli sa naslednicom.

Noi su na rođenju davali 1 % šanse da preživi.

- Milica je završila na politehnici industrijski dizajn, inače veoma lepo fotografiše, ima svoj studio i pristojno radi pojedine sešne. Noa, njena ćerka, a moja unuka i mezimica, raste sa puno pažnje i ljubavi. Iako je Noa dete sa specijalnim potrebama, kažu da je medicinski fenomen, dakle sve ono što je rečeno da neće moći, mi smo postigli uz ogromnu ljubav i puno vremena.

"Ništa se ne dešava preko noći"

Naime, Noa je rođena prevremeno, u 26. nedelji trudnoće, u šestom mesecu. Bila je teška samo 700 grama, a nakon porođaja su usledile brojne komplikacije - imala je tri krvarenja u mozgu, koja su se razvila u ekstremni hidrocefalus koji je ostavio oštećenje na 80% njenog mozga. Zbog hidrocefalusa dobila je još više od 10 dijagnoza, a među njima su i teška epilepsija i cerebralna paraliza.

- Učimo neke nove stvari, polako, 9 godina nam je trebalo i jos imamo da naučimo, ali ne bunimo se! Dragi naši, ovom detetu je dato 1% šanse da će preživeti! I rečeno nam je da su šanse manje od 5% da, ako preživi, će ikad držati samostalno glavu, i da nikad (0% šanse) neće samostalno sedeti, jesti bez gastro-pega, živeti i disati bez aparata... nade uvek ima. Strpljenje, ljubav i vera su sve sto našoj deci treba. Ništa se ne dešava preko noći i bez truda, mnogo truda, ali isto tako ništa se, kod naše dece, ne dešava onda kad mi želimo, već samo onda kad su oni spremni. Ok je vežbati i probati, ali ne i da preterujete - rekla je svojevremeno ćerka Bilje Krstić, Milica.

