Pevač Bane Mojićević sinoć je nastupio u Beogradu, a tom prilikom dotakao se i aktuelnih dešavanja na domaćoj estradi. Govoreći o ljubavnom životu koleginice Mine Kostić i njenoj veridbi sa dečkom Kasperom, Mojićević je poručio da im želi mnogo sreće, ali je priznao da prema toj vezi gaji određenu dozu skepticizma.

Foto: Privatna arhiva

– Bilo je raznih komunikacija preko društvenih mreža. Danas su one neodvojivi deo života, nekada je to bio Fejsbuk, a sada su Instagram i TikTok dominantni. Ne verujem da takve veze mogu da opstanu. Sve što nije opipljivo i živo, u to ne verujem – rekao je Bane i dodao da lično izbegava otvorenu komunikaciju putem mreža.

– Imao sam jednu situaciju pre nekoliko godina, posle koje sam odlučio da držim distancu. Nisam tip koji eksponira devojku, meni to ne prija. Ne zameram nikome, svako bira kako će da pokaže emocije prema osobi koju voli. Moj gest ljubavi je muzika – poručio je pevač.

Mojićević se osvrnuo i na neprijatnost koju je njegova koleginica Ana Bekuta doživela tokom koncerta u Čačku, kada su je pojedinci iz publike gađali grudvama. Kako je i sam iz tog grada, istakao je da je temperament njegovih sugrađana specifičan.

– U Čačku je specifičan mentalitet, od nas se svašta može očekivati. Komentari na taj incident isti su kao i oni na društvenim mrežama. Žao mi je što je Ana doživela takvu neprijatnost, to ne želim nijednom kolegi, ali eto, šta je tu je – rekao je Bane.

Komentarišući i skandal u kojem se našla njegova koleginica iz „Zvezda Granda“, Slavica Ćukteraš, nakon što ju je radnica jednog plesnog studija prijavila zbog lomljenja žardinjera, Mojićević je bio kratak.

– Nisam ispratio detalje. Znam da je bila neka žurka kod nje, to me ne čudi. Svi znaju kakve je Slavica prirode. Nisu letele saksije kada smo bili mi na turnejama, uglavnom je bilo dobro druženje – zaključio je pevač.

"Pretila je i razbijala"

Podsetimo, kako se navodi, Slavica Ćukteraš je pretila devojci koja radi kao koreograf u studiju:

- Lomila je sve pred sobom! Sve žardinjere ispred plesnog studija su polomljene! Napravila je haos. Pretila mi je i govorila: "Tek će ti biti loše!" Vikala je i vređala - ispričala je vidno iznemirena devojka koja radi kao koreograf u studiju i dodala:

- Tu je bila i njena majka, kojoj verovatno sada nije dobro. Njena mama mi je pozvonila na vrata i tražila da pomerimo žardinjere ispred studija. Nakon dogovora s njom i smirivanja strasti, Slavica je izašla u bademantilu i počela da viče. Verovatno ju je iznerviralo što nisam komunicirala s njom. Tu su bila i deca, preplašena, koja sada strahuju da prođu pored nje. Njeno dete je izašlo u pidžami i vikalo: "Nemoj, mama!" Ceo komšiluk je u problemu. Na skupštini stanara vređala je i pretila, a sada je uništila imovinu na mom radnom mestu.