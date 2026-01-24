Slušaj vest

Goca Lazarević otvorila je dušu i ispričala svoju potresnu životnu priču. Govorila je o smrti majke, teškom odrastanju, detinjstvu i bolnom periodu kroz koji je prošla.

Njeni roditelji radili su u inostranstvu, dok su ona i brat ostali u Srbiji. Pevačica je otkrila kako je izgledalo njihovo odrastanje u tom periodu i sa kakvim se izazovima tada suočavala.

"Dok nisam počela da živim samostalno, namučila sam se mnogo. Sve je bilo surovo. Mama i tata su trbuhom za kruhom otišli u inostranstvo. Ostavili su mene i brata kod strica i strine. Onda je i strina morala da ide da radi, pa je ostavila mene i brata u kući u šumi sa jednim neuglednim čovekom da nas čuva. Nije se presvlačio po deset dana", rekla je svojevremeno.

Veoma skromno je živela, a otkrila je i koji detalji joj ostali urezani u pamćenju:

"Mi smo preko nedelje mazali pašteticu i margarin na hleb. Nismo znali ništa drugo. Dok strina ne dođe. Otud i moj gastritis, koji vučem od ranog detinjstva. Moram da kažem da nikada nismo bili gladni. Čokoladu smo kupovali jednom mesečno, ono malo životinjsko carstvo".

U svojoj ispovesti je govorila o majci koja je preminula u saobraćajnoj nesreći kada je ona bila veoma mlada.

"Znam da je ona otišla, ipak smo mi bili mali. Ja znam da je ona otišla, a ja sam uvek imala iste snove. Decenijama sam sanjala da se ona vraća, ali njen nedostatak u odrastanju, toplini, ljubavi u svemu", govorila je Goca.

"Tata se ženio nekoliko puta"

Tom prilikom je govorila i da je imala teško detinjstvo, jer je njen otac dovodio druge žene, neke su se prema njoj i bratu ponašale lepo, a neke ne.

"Tata se nakon toga nezvanično ženio nekoliko puta. To su bile neke žene koje su bile grube prema nama. Kada je jedna od njih došla, smislila sam srednju školu koja ne postoji nigde u blizini da pobegnem da ih ne gledam. Otišla sam u Beograd", izjavila je Goca.

Sa samo 15 godina je došla u prestonicu, kod rodbine svoje maćehe gde se nije provela baš najbolje. Ta porodica je imala sina jedinca, koji ju je često tukao.

"Nije voleo što sam ja tu. Svaki dan me je tukao iz ljubomore, a jednom kada me je ozbiljno udario sam mu vratila. Tada mi je njegova mama rekla da tražim drugu kuću. Spakovala sam stvari u kartonsku kutiju i pošla sam da tražim tetku. Znala sam samo da radi kod Liona u nekom bifeu. Jedva sam je našla", emotivno je govorila pevačica.

Njena velika ljubav je bio Zahar sa kim je bila 16 godina u braku. On je tvorac mnogih njenih hitova, a jedna od pesma sa kojom se pevačica proslavila bila je "Vidovdan", a koja je zapravo bila posvećena Vesni Zmijanac. Goca je ispričala i kakav je bio život nje i kompozitora i zbog čega su se razišli.

"Različitost je intersantna, a ti polariteti stvaraju privlačnost. Ali ako u tim različitostima nema kompromisa to postaje malo naporno. Tokom godina je počeo da bude neizdržaj nekih elemenata života, a onda se dogodilo da se to pretvorilo u svoju suprotnost. Kažu da je između ljubavi i mržnje tanka granica", mistično je rekla Goca.