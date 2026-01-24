Slušaj vest

Kija Kockar iznenadila je pratioce objavom na društvenim mrežama u kojoj je saopštila da u narednom periodu pravi pauzu od komunikacije. Ona je zamolila sve da je narednih 15 dana ne zovu i ne šalju poruke, naglašavajući da će se javljati isključivo u slučaju nečega hitnog i njoj važnog.

Iako nije ulazila u detalje o razlozima ove odluke, Kija je jasno stavila do znanja da joj je u ovom trenutku mir prioritet.

"Sledećih 15 dana molim da me niko ne zove, niti šalje poruke osim ako je nešto hitno, ali za mene hitno. Hvala. Mir božiji. Srećan 8. mart" - napisala je Kija Kockar.

Dečko je verio na Božić

Podsetimo, Kija Kockar je zaprošena na Božić, i to pred prijateljima dok su razmenjivali poklone.

- Desilo se na moj omiljeni praznik, na Božić. Kao što znate, svake godine pravim večeru za prijatelje i u trenutku kada smo međusobno razmenjivali poklone, kleknuo je i zaprosio me. Naravno, rekla sam DA! Nije mogao lepši trenutak da izabere. Božić, najdraži prijatelji na okupu, intimna atmosfera. Tačno je znao kakvu prosidbu i kakav prsten želim, zato ga i obožavam - ushićeno je rekla Kija Kockar, čiji je verenički prsten posebno interesantan.

U pitanju je nakit čuvene kuće "Van Cleef & Arpels", a prsten koji ona nosi košta 10.500 dolara na zvaničnom sajtu.

Otkrila planove za svadbu

Podsetimo, Ekipa Kurira stupila je u kontakt sa Kijom Kockar povodom njene veridbe. Tom prilikom čestitali smo joj na lepim vestima, a ona je za naš portal govorila o detaljima prosidbe, koliko je dugo sve bilo planirano, kao i o planovima za svadbu.

Koliko dugo ste planirali veridbu i da li je prosidba bila iznenađenje za Vas?

– Prosidba je bila iznenađenje. Jesmo pričali o budućnosti, ali on je planirao, a ja sam tu da se iznenadim.

Da li već razmišljate o svadbi i kada bi ona mogla da se dogodi?

– Svi me pitaju za svadbu, a tek sam stavila verenički prsten. Svakako, tek sad uživamo u ovoj fazi. A sigurno će biti vrlo intimno.

Koliko Vam znači verenički prsten i njegova simbolika?

– On je znao da se meni taj prsten sviđa već neko vreme i baš u smislu da sam komentarisala da ne bih volela da imam običan kamen. Kao svaka devojka kad doda komentar, da slučajno ne pogreši.

