Asmin Durdžić izneo je prljav veš iz veze sa starletom Stanijom Dobrojević, tvrdeći da joj je davao novac kako ne bi prodavala intimni sadržaj na sajtu za odrasle.

Foto: Prinstcreen

Naime, gostujući u emisiji „Pitanja novinara“, Durdžić je odgovarao na brojna pitanja, a tom prilikom je otvoreno govorio i o tome šta mu se, u poređenju sa Stanijom, više dopada kod Maje Marinković.

- Što ti je Maja iskrenija od Stanije? - upitao je Darko.

- Maja sve prizna, nisam imao takvo mišljenje o njoj. Meni se kod Stanije nije sviđalo što ima 40. godina i samo kači slike u tangicama. Zamisli neko ozbiljan želi da kupi njen brend ili da neko s njom sarađuje, a uđe u njen profil i vidi sve gole slike. Ona zarađuje samo na sajtu za odrasle i od tih tableta za mršavljenje, a ja sam joj davao mesečnu njenu zaradu samo da mi žena ne radi više. Dao sam joj 20.000 evra i hteo sam još 20.000, ali sad sam to prekrižio - rekao je Asmin u Zadruzi 9 Eliti.

1/2 Vidi galeriju STANIJA I ASMIN U NOĆNOM PROVODU U BEOGRADU! Posle emisije produžili u KAFANU, trubači ih opkolili, a Durdžić se RAZBACUJE PARAMA! Foto: Printscreen Instagram

Stanija izgubila Asminovu bebu

Podsetimo, Asmin Durdžić je tokom intervjua u šiša baru izneo do sada nepoznate detalje o odnosu sa Stanijom Dobrojević.

Naime, Asmin je ispričao da je Stanija u jednom trenutku ostala u drugom stanju, ali da je, nažalost, trudnoću izgubila u šestoj nedelji.

Nakon njegovih navoda, za domaće medije oglasila se i Stanija Dobrojević, koja nije krila nezadovoljstvo i uznemirenost zbog Asminove odluke da ovako intimne detalje iznese u javnost.

- Gubitak je lična i izuzetno bolna tema. Takve stvari ne pripadaju rijalitiju niti javnim raspravama, niti su prostor za spekulacije ili neprimerene komentare. Očekujem da se poštuju granice koje svako ima pravo da postavi. Na ovu temu nemam i neću imati komentar - rekla je Stanija.