Jelena Bačić Alimpić suočila se sa teškim porodičnim gubitkom – preminula joj je majka.

Pevačica otkriva da joj je to veoma teško palo, toliko da joj je pozlilo, pa je morala da potraži stručnu pomoć.

- Preminula mi je majka, sinoć, u 20 časova su mi javili. Nakon toga mi je pozlilo i završila sam u Hitnoj. Sada sam ničije dete, otac mi je odavno preminuo, a sada i majka.

Iako bi za nju danas trebalo da bude srećan dan, s obzirom da njena unuka proslavlja rođendan, ona je sve obeležila bez muzike i u tišini.

- Danas je mojoj unukici 3. rođendan. Podelila sam objavu, ali bez muzike, u tišini. Šta ti je život... U poslednje vreme sam imala potrebu da joj stalno govorim da je volim. Ljudi, pričajte najbližima koliko ih volite - rekla je Jelena za domaće medije.

"Imala sam cistu na dojci"

Naime, voditeljka i spisateljica, Jelena Bačić Alimpić, govorila je o zdravstvenim problemima sa kojima se susrela zbog stresa.

Jelena je otkrila da je pre nekoliko godina imala cistu na dojci koja je nestala kada je prestala da se bavi stresnim poslom.

- Ja ću dati medicinski primer u mom slučaju. Dakle, dok sam radila na televiziji imala sam cistu 9 milimetara na levoj dojci koja je rasla i naša doktorka Dragana Bogdanović Stojanović je rekla "Moraćemo to da punktiramo". Okej, moraćemo, ali ja nikad ne stižem, uvek nam je to poslednje jer nije ništa alarmantno. Šta se zapravo dešava, ja dam otkaz na televiziji, na cistu sam zaboravila, to se tako tada poklopilo i tri meseca kasnije odem na redovnu kontrolu i kažem "Gago, a ona cista?", ona me pita "Koja cista?" Nema ciste, nema stresa. Kad radiš pod stresom i onda kada se povučeš, kada daš svojoj duši oduška i kreneš da lečiš svoju dušu, prosto i tvoj organizam tako reaguje - rekla je iskreno Jelena Bačić Alimpić za domaće medije.

