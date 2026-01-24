Slušaj vest

Nakon što je u javnosti osvanula prepiska u kojoj navodno Mane Ćuruvija Kasper navodi prijatelju da želi da oženi Natašu Bekvalac, isplivali su komentari koje je verenik Mine Kostić ostavljao ispod fotografija pop pevačice, pretežno tokom 2024. godine.

U jednom od njih, Mane je ostavio direktnu poruku:

-Pravi prijatelji se prepoznaju jedino po tome da ti nikada ne stoje na putu, osim ako kreneš nizbrdo. verujem da su takvi i tvoji prijatelji, jer znam da si ti upravo takva kome si prijatelj.

Mane Ćuruvija ostavljao komentare ispod Natašinih videa Foto: Preent Screen

Samo nekoliko dana kasnije, ponovo joj se obratio, ostavivši još jednu poruku ispod njene objave kao da je želeo da ostavi trag, a ne samo komentar.

Mane Ćuruvija ostavljao komentare ispod Natašinih videa Foto: Preent Screen

- Čitam komentare pojedinih... Ne razumeju dubinu reči iz pesme, a to je samo zato što ne poznaju dubinu svoje duše jer nisu nikad smeli da zavire duboko u nju. Svi imamo savršeno sjajne, ali mračne tajne... Samo je razlika u tome ko sme da se usudi da zaroni u te dubine svojih tajni... Nataša spada u red onih žena, onih koje su smele da se usude. Svaka čast i srećno. - hvalio je on pevačicu na mrežama

Samo reči pohvale

Bilo je i drugih komentara:

- Ceo život... ali, čini mi se, da su uvek prolazili bolje oni koji su se držali obale.

Ispod Natašine objave sa decom, Kasper je napisao:

- Porodica je osnov i temelj života. Bez tog temelja smo samo obične ruševine. Bog vam je dao mir i sklad jer ste ga zaslužili.

Mi smo pokušali da dođemo do Kasperovog komentara, ali nam je Mina, na čiji broj smo se ranije čuli s njenim verenikom, poručila da je ona u emisiji i da je sama.

Foto: screenshot pink tv, Petar Aleksić

Podsetimo, Mane se oglasio nakon što je u javnost dospela prepiska u kojoj on navodno prijatelju piše o Nataši Bekvalac.

- Brat moj. Rešio sam da oženim Natašu Bekvalac. Volim tu ženu pola života. Ja moram da dođem do nje. Moram - napisao je Kasper tada.

- Nije mi se dalo u Njujorku kad je bila, a bilo je jako blizu.... Na starom mom Instagram profilu smo razmenjivali nekoliko poruka tada... a onda sam ugasio taj profil... i j***ga. Sad sam tebi na njenom profilu komentar stavio... pročitaćeš... - nastavio je.

- Moram da nekako dođem do nje... Moram. To je žena koju volim oduvek. Pričaću ti... Nek je najgora, ali za mene...Evo već 20 godina je najbolja - zaključio je Kasper.

Kasper je demantovao da je to njegova prepiska i istakao da su u pitanju montirane poruke.

Kasper zaprosio Minu kostić

Inače, Mina i Kasper gostovali su u emisiji Ognjena Amidžića, gde je Kasper ispričao kako je krenula njihova ljubav na društvenim mrežama, a onda je usledio šok za sve u studiju, kao i gledaoce.

1/8 Vidi galeriju Mina Kostić veridba u emisiji Foto: screenshot pink tv

- Prvi kontakt je bio preko Instagrama. Počeli smo sa glasovnim porukama, pa sam je pozvao da dođe ako hoće, pošto je tada bila u daunu... Aktivan sam bio na TikToku kod jednog prijatelja koji je držao lajv, imali smo tematske emisije. Puno ljuudi nas je slušaalo, ja sam je pozvao, ona je došla. Zbog vremenske razlike, to je bilo baš iscrpljujuće za nju, nije joj bilo zdravstveno okej. To se nizalo, noć za noć... - prisećao se Kasper.- Svašta smo nešto prošli za ovih osam meseci, pogotovo zadnjih mesec dana. Ono što mi je bitno to si ti, šta ti misliš o meni, šta ti osećaš. Ja bih sada ovog trenutka hteo da te pitam da li bi ti želela da budeš moja životna saputnica? - upitao je Kasper, a Mina je oduševljeno rekla:"Da!", te joj je Kasper stavio verenički prsten na ruku, a usledile su čestitke gostiju