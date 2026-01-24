Slušaj vest

Aleksandar Kos, prijatelj Čede Jovanovića sa kojim deli životni prostor, sve ozbiljnije ulazi u javni svet, pa njegov privatni život postaje predmet velikog interesovanja.

Čeda i Aca na jednom od putovanja Foto: Instagram

Nakon što su im izvršitelji upali u stan, sada donosi nove vesti. Naime, on je vlasnik nekretnine na Kipru.

Aleksandar Kos neretko deli detalje iz svog privatnog života sa pratiocima na Instagramu, odgovarajući na brojna pitanja. Tako je otkrio i da poseduje nekretninu na svoje ime u pomenutoj ostrvskoj državi.

Aca Kos kupio nekretninu na Kipru Foto: Preent Screen

- Da, kupio sam svoju prvu nekretninu na Kipru. Ovo je moj izbor za savršeno parče raja, gde ću uživati zajedno sa svojim prijateljima i porodicom - napisao je Čedin prijatelj.

Njegova kuća na Kipru odiše modernim stilom – prostrana je, sa velikim staklenim površinama koje pružaju obilje prirodnog svetla, dvorištem sa bazenom i uređenom baštom, a enterijer je minimalistički, sa svetlim tonovima i elegantnim detaljima.

Priveden i osuđen

Podsetimo, najbolji prijatelj bivšeg političara Čedomira Jovanovića, Aleksandar Kos, priveden je pre dva dana na Senjaku.

Prema informacijama do kojih je Kurir došao, Kos je zaustavljen tokom redovne saobraćajne kontrole, dok je upravljao vozilom u kojem se, na mestu suvozača, nalazio i Čedomir Jovanović.

Policijski službenici su prilikom kontrole utvrdili da je na vozilu istekla registraciona nalepnica još u novembru prošle godine

„Kos je bio za volanom, a pored njega, kao suvozač je bio Čedomir Jovanović. Policajac je kontrolom utvrdio da je na vozilu istekla registraciona nalepnica još u novembru prošle godine. Zbog toga je podneta prekršajna prijava na licu mesta i skinute su mu tablice“, kaže izvor za Kurir i dodaje:

„Policijski službenici su potom posumnjali da je Kos pijan, a potom je uređajem koji je sam zahtevao obavljeno testiranje na alkohol i na drogu. Test je pokazao da je Kos pozitivan na narkotike i zadržan je u PS Voždovac, nakon čega će biti doveden kod dežurnog sudije za prekršaje u skraćeni postupak.“

Zbog niza ozbiljnih saobraćajnih prekršaja, sudija za prekršaje mu je odmah izrekao novčanu kaznu i višemesečnu zabranu upravljanja vozilom, čime je stavljena tačka na incident koji je uznemirio stanare ovog dela grada.

