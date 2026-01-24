Slušaj vest

Ognjen Amidžić je danas postao otac jedne zdrave ćerkice, što mu je i bila želja. Mina, se jutros porodila, a sam porođaj je protekao bez komplikacija, te je tako sve prošlo kako treba. Doktori su dali najbolju ocenu, a mama i beba se osećaju dobro.

Voditelj se oglasio i otkrio kako se oseća

- Presrećan sam! Sve je prošlo u najboljem redu! Mina i beba se osećaju super! Jedva čekam da svi zajedno budemo kod kuće - rekao je Amidžić za Pink.rs

1/7 Vidi galeriju Mina i Ognjen Amidžić Foto: Printscreen, ATAIMAGES, Printskrin/Instagram

Podsetimo, Ognjen i Mina su pre dve godine postali roditelji sina Peruna, a nakon toga su objavili ponovo srećne vesti da je Mina u drugom stanju, te i da čekaju drugo dete. Ognjen iz prvog braka ima sina Matiju.