Slušaj vest

Voditelj Ognjen Amidžić danas je postao otac po treći put! Njegova supruga Mina jutros je na svet donela zdravu i preslatku devojčicu, ostvarivši tako želju Ognjena da njihova porodica bude bogatija za još jedno dete.

6789.jpg
Foto: Nemanja Nikolić, Instagram

Porodjaj je protekao bez ikakvih komplikacija, a doktori su dali najbolju ocenu. Mama i beba se osećaju odlično.

Ognjen ne krije sreću

Podsetimo, Ognjen je nedavno progovorio o prinovi, te je na početku govorio koliko je uzbuđen.

"Naravno kao i uvek, apsolutno iznova, to je najlepša stvar na svetu. Pošto to već znamo duže vreme, oduševljeni smo duži period i baš smo se prijatno iznenadili".

Mina i Ognjen Amidžić Foto: Printscreen, ATAIMAGES, Printskrin/Instagram

"Mislim da nije bilo teško da krije", rekao je Ognjen.

Kurir.rs/Pink.rs

Ne propustiteStars"STOPIRAO SI MOJU KARIJERU 2013. GODINE" Darko Tanasijević sasuo istinu u lice Ognjenu Amidžiću, voditelj zanemeo od šoka, a onda je usledio HIT odgovor
ognjen amidžić darko tanasijević
StarsNAŠ POZNATI PEVAČ BIO ZAVISNIK OD ALKOHOLA! Sada sa bolom u glasu priznao sve o teškoj životnoj borbi: Nisam se sećao gde sam bio i šta sam radio
Peđa Jovanović koncert (11).jpeg
StarsOGNJEN AMIDŽIĆ VODI EMISIJU U SUKNJI! Voditelj zabezeknuo sve, a šok usledio kad je Đani ustao i pokazao šta nosi na sebi... (FOTO)
Untitled-3.jpg
Stars"OGNJENE, SMENJEN SI" U jeku otkaza koji se dele na Pinku osvanula šokantna objava: Evo ko sedi u njegovoj fotelji
Ognjen Amidžić

Ognjen Amidžić stigao na snimanje Pinkovih zvezda Izvor: Kurir