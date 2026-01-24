Voditelj Ognjen Amidžić danas je postao otac po treći put!
SREĆNE VESTI ZA OGNJENA AMIDŽIĆA! Voditelj dobio treće dete – Mina rodila zdravu devojčicu
Voditelj Ognjen Amidžić danas je postao otac po treći put! Njegova supruga Mina jutros je na svet donela zdravu i preslatku devojčicu, ostvarivši tako želju Ognjena da njihova porodica bude bogatija za još jedno dete.
Foto: Nemanja Nikolić, Instagram
Porodjaj je protekao bez ikakvih komplikacija, a doktori su dali najbolju ocenu. Mama i beba se osećaju odlično.
Ognjen ne krije sreću
Podsetimo, Ognjen je nedavno progovorio o prinovi, te je na početku govorio koliko je uzbuđen.
"Naravno kao i uvek, apsolutno iznova, to je najlepša stvar na svetu. Pošto to već znamo duže vreme, oduševljeni smo duži period i baš smo se prijatno iznenadili".
Mina i Ognjen Amidžić Foto: Printscreen, ATAIMAGES, Printskrin/Instagram
"Mislim da nije bilo teško da krije", rekao je Ognjen.
