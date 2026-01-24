Slušaj vest

Voditelj Ognjen Amidžić danas je postao otac po treći put! Njegova supruga Mina jutros je na svet donela zdravu i preslatku devojčicu, ostvarivši tako želju Ognjena da njihova porodica bude bogatija za još jedno dete.

Foto: Nemanja Nikolić, Instagram

Porodjaj je protekao bez ikakvih komplikacija, a doktori su dali najbolju ocenu. Mama i beba se osećaju odlično.

Ognjen ne krije sreću

Podsetimo, Ognjen je nedavno progovorio o prinovi, te je na početku govorio koliko je uzbuđen.

"Naravno kao i uvek, apsolutno iznova, to je najlepša stvar na svetu. Pošto to već znamo duže vreme, oduševljeni smo duži period i baš smo se prijatno iznenadili".

"Mislim da nije bilo teško da krije", rekao je Ognjen.

Kurir.rs/Pink.rs