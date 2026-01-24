Slušaj vest

Indira Radić objavila je sliku sa odmora, a njen stajling privukao je veliku pažnju. Pevačica je bila u skijaškom odelu koje je belo boje, a na sebi je imala i velike naočare. Njena prepoznatljiva loknasta kosa savršeno su uklopila uz kostim i naočare, pa su svi komentarisali Indirinu lepotu.

Indira je tom prilikom pokazala kako provodi vreme i koliko uživa u ovom zimskom sportu.

Indira o piću koje voli da popije

- Najviše volim da popijem jednu domaću pravu rakiju, čistu šljivovicu. Ako se osećam dobro i ako mi organizam traži. Ne sad svako jutro, ali da ima tih zdravih bobica za cirkulaciju i želudac da ti daju elan i to je to. Inače nisam neko ko voli alkohol i ne osećam se dobro ako popijem dve čaše vina. Alkohol samo u malim količinama - rekla je ona.