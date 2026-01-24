Slušaj vest

Nakon rasprodanih nastupa u Sarajevu, Ljubljani, Zagrebu i Osijeku legendarno Zabranjeno pušenje je s

projektom "Neuštekani" održalo i drugi rasprodani koncert u Zadru, u Hrvatskom narodnom kazalištu, a u

Dalmaciju se ponovno vraćaju u martu, kada će održati dva koncerta u Splitu, 20. i 21. marta u dvorani

Lora.

Foto: Inia Herencic



"Neuštekani" su i drugi put ispunili do poslednjeg mesta Hrvatsko narodno kazalište u Zadru i održali još

jedan koncert o kojem će se dugo pričati. Bend koji već četiri decenije ostavlja neizbrisiv trag na

regionalnoj muzičkoj sceni zadarskoj je publici priuštio nezaboravne trenutke uživanja u virtuoznoj

akustičnoj svirci, bez distorzije, bez električnih gitara i velikih svetlosnih efekata – samo violina, usna

harmonika, akustične gitare i glasovi Seje Sexona i ostalih članova benda.

Poznati hitovi poput "Možeš imat’ moje tijelo", "Karabaja" i "Jugo 45", ali i one starije, retko izvođene

pesme koje su, kako je Sexon rekao, "predugo bile skrivene u arhivi, prekrivene prašinom i paučinom",

dobile su u unplugged verziji novu, emotivniju i ličniju dimenziju, a publika je na njih reagovala srcem, s

velikim oduševljenjem.

Foto: Inia Herencic

Svaka pesma bila je mala priča za sebe, a između numera Sejo je sa Zadranima delio anegdote iz bogate

karijere benda, prisećao se početaka i generacija koje su odrasle uz njihovu muziku.

Oba koncerta u Zadru pokazala su i zašto ovaj projekt izaziva toliko interesovanje šriom regiona – jer

publika ne dolazi samo da čuje omiljene pesme, nego i da svedoči transformaciji – istim tekstovima i

melodijama koje su dobile novo lice, zrelije, toplije i iskrenije.

Zabranjeno pušenje Izvor: Promo