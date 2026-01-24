Zabranjeno pušenje kao "Neuštekani" i drugi put oduševili Zadar, neka se pripremi Split
Nakon rasprodanih nastupa u Sarajevu, Ljubljani, Zagrebu i Osijeku legendarno Zabranjeno pušenje je s
projektom "Neuštekani" održalo i drugi rasprodani koncert u Zadru, u Hrvatskom narodnom kazalištu, a u
Dalmaciju se ponovno vraćaju u martu, kada će održati dva koncerta u Splitu, 20. i 21. marta u dvorani
Lora.
"Neuštekani" su i drugi put ispunili do poslednjeg mesta Hrvatsko narodno kazalište u Zadru i održali još
jedan koncert o kojem će se dugo pričati. Bend koji već četiri decenije ostavlja neizbrisiv trag na
regionalnoj muzičkoj sceni zadarskoj je publici priuštio nezaboravne trenutke uživanja u virtuoznoj
akustičnoj svirci, bez distorzije, bez električnih gitara i velikih svetlosnih efekata – samo violina, usna
harmonika, akustične gitare i glasovi Seje Sexona i ostalih članova benda.
Poznati hitovi poput "Možeš imat’ moje tijelo", "Karabaja" i "Jugo 45", ali i one starije, retko izvođene
pesme koje su, kako je Sexon rekao, "predugo bile skrivene u arhivi, prekrivene prašinom i paučinom",
dobile su u unplugged verziji novu, emotivniju i ličniju dimenziju, a publika je na njih reagovala srcem, s
velikim oduševljenjem.
Svaka pesma bila je mala priča za sebe, a između numera Sejo je sa Zadranima delio anegdote iz bogate
karijere benda, prisećao se početaka i generacija koje su odrasle uz njihovu muziku.
Oba koncerta u Zadru pokazala su i zašto ovaj projekt izaziva toliko interesovanje šriom regiona – jer
publika ne dolazi samo da čuje omiljene pesme, nego i da svedoči transformaciji – istim tekstovima i
melodijama koje su dobile novo lice, zrelije, toplije i iskrenije.
Zadrani su i drugi put "Neuštekane" ispratili stajaćim ovacijama, a bend će se ponovno vratiti u Dalmaciju
u martu, kada će 20. i 21. 3. održati koncerte u Splitu, u dvorani Lora. Pre nastupa u Splitu, Neuštekani će
nastupiti i u Minhenu 27.2.2026., kao i u Rijeci 6.3.2026.