"VOLELA BIH DA SE I MENI ISTO DOGODI" Marija Mikić prokomentarisla je ljubavnu romansu Mine Kostić i Kaspera
Mediji su nedavno upitali Mariju Mikić za komentar na prosidbu Kaspera i Mine Kostić u emisiji. Marija je iskreno priznala da je predosetila da će se ovako nešto dogoditi.
- Ja sam predosetila da će on nju da veri, u emisiji, želim im sve najlepše, želim im da ljubav pobedi da ne slušaju druge ljude i da rade kako im srce govori. Ja bih bila najsrećnija da se meni isto desi.
Nije se pojavio muškarac koji joj je osvojio srce
Podsetimo, pevačica Marija Mikić nedavno se razvela od Jovana Pantića sa kojim ima dvoje dece, a sada je progovorila o novoj ljubavi.
Marija Mikić je rekla da je otvorena za novu ljubav, ali za sada se nije pojavio muškarac koji je osvojio njeno srce.
- Kod mene u životu je sve uvek bilo iznenada i slučajno, nikad ne znam. Možda ja budem zaljubljena dok izađe ovaj intervju - poručila je ona zagonetno.