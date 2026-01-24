Slušaj vest

Mediji su nedavno upitali Mariju Mikić za komentar na prosidbu Kaspera i Mine Kostić u emisiji. Marija je iskreno priznala da je predosetila da će se ovako nešto dogoditi.

Foto: ATAIMAGES

- Ja sam predosetila da će on nju da veri, u emisiji, želim im sve najlepše, želim im da ljubav pobedi da ne slušaju druge ljude i da rade kako im srce govori. Ja bih bila najsrećnija da se meni isto desi.

1/8 Vidi galeriju Marija Mikić Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen, Printskrin/Instagram

Nije se pojavio muškarac koji joj je osvojio srce

Podsetimo, pevačica Marija Mikić nedavno se razvela od Jovana Pantića sa kojim ima dvoje dece, a sada je progovorila o novoj ljubavi.

Marija Mikić je rekla da je otvorena za novu ljubav, ali za sada se nije pojavio muškarac koji je osvojio njeno srce.

- Kod mene u životu je sve uvek bilo iznenada i slučajno, nikad ne znam. Možda ja budem zaljubljena dok izađe ovaj intervju - poručila je ona zagonetno.