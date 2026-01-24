Slušaj vest

Gotovo da ne postoji osoba iz bivše Jugoslavije koja ne zna ko je Esad Plavi, a ako kojim slučajem neko i ne zna ovo ime i prezime, kada čujete pesmu "Šeherzada" to sigurno znate!

Esad je bio velika zvezda bivše Jugoslavije, a njegov hit Šeherzada i dan-danas je pesma koja se može čuti gotovo na svakom veselju.

Pevač se godinama unazad nije eksponirao u javnosti, te je retko nastupao u Srbiji, pa su tako mnogi i zaboravili za pevača i njegove pesme, ali i kako on izgleda.

Sada je uhvaćen u Mladenovcu, i na mrežama ne prestaju da šeruju njegovu sliku.

Jedna žena se uslikala s njim i podelila emotivnu objavu "slučajnog susreta".

Opleo po estradi

Plavi je pre nekoliko godina u jednom intervjuu opleo po kolegama bez dlake na jeziku.

- Naša estrada još nije dostigla taj nivo. Ja se sećam kada je Vesna Zmijanac žarila i palila estradom, povela ona mene i Dina Merlina na njenu turneju u Švajcarsku. Nas dvojica kao mladi, talentovani, a ona zvezda. Za tri dana sam dobio 1500 (što je danas približno oko 1400 evra), a Merlin 2000 franaka (što je danas približno oko 1900 evra), dakle po danu 500. A, danas pojedinci uzimaju novac kao da su svetske zvezde - rekao je Esad za "Express tabloid" i dodao da se karijera danas kupuje.

- Opšta alarmantna situacija. Danas ko god ima ili nekako sakupi 10.000 eura snimi pesmu i ide na televiziju. Uzmimo primer Sandre Afrike, koja ne zna da peva, ali je narodu prodala sve živo što ima na sebi. Od pozadine, grudi, usana, sve joj silikoni, ali nije ona jedina, ali takav nam je narod koji danas više voli da gleda već da sluša dobru pesmu - zaključio je pevač.