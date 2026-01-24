Slušaj vest

Pevačica iz emisije "Nikad nije kasno"  Anđelka Jovanov šokirala je novom objavom. Ona je objavila sliku spoemenika na kom su ona i njen suprug, a ono što je sve zaprepastilo je godina smrti. Na spomeniku piše 2026. godina.

- Umrli su od ljubavi i sada su konačno srećni. Spomenik podižu sebi za života - pisalo je na ploči.

- Pocrkasmo - naglasila je Anđelka Jovanov uz smeh, čime je jasno stavila do znaja da je reč o šali.

Pevačica objavila sliku spomenika sa godinom smrti
Foto: Printscrean

Neki su ovu šali shvatili kao neumesnu, dok je neke zaista nasmejalo.

Podsetimo, mnoge javne ličnosti sebi su obezbedile večnu kuću, onu u koju će biti smešteni nakon života na ovom svetu. Aco Pejović, Žika Jakšić, Bojan Tomović, Miroslav Ilić, Zlata Petrović, Nada Obrić i drugi. Ono što niko nije uradio od njih je to da je stavio godinu smrti, kao što je uradila Anđelka, koja se izgleda samo šalila.

Kurir.rs

