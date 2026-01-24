Slušaj vest

Slađa Alegro u momentima kada je bila trudna, kao i svaka trudnica imala je belike potrebe za hranom. Ona je najviše jela slatkiše pa kako je i sama pričala dnevno je jela i do 300 grama čokolade.

Pevačica je jednom prilikom otvoreno govorila o svojoj borbi sa viškom kilograma nakon trudnoće i otkrila način na koji je uspela da transformiše svoj izgled. Iako je tokom blagoslovenog stanja uživala u slatkišima i brzoj hrani, Slađa je disciplinom i korigovanom ishranom uspela da smrša neverovatnih 30 kilograma.

Slađa Alegro uživa u Atini
Foto: Printscrean

Screenshot_17.jpg
Foto: Printscrean

Slađa je trenutno u Atini sa svojim suprugom i ćerkom, a sada je objavila niz fotografija. Slađa i njena porodica uživali su u moru i plaži, ali su i obilazili pomenuti grad.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsSLAĐA ALEGRO SE OBRATILA MINI KOSTIĆ! Pevačica prokomentarisala njenu vezu sa Kasperom, a onda se dotakla i pesme jedne svoje koleginice
sequence-09.01-53-33-04.still003.jpg
StarsSLAĐA ALEGRO ZBOG ZDRAVLJA MORA DA MENJA SVOJE NAVIKE! Pevačica odlučna da sve bude drugačije u 2026.godini, evo o čemu je reč
Screenshot 2025-03-12 143049.png
StarsSLAĐA ALEGRO PRIKLJUČENA NA INFUZIJU: Uputila apel za sve : "Odmah reagujte! Ovo je nemoguće"
sequence-09.01-55-08-19.still005.jpg
StarsOVA PESMA POSVEĆENA JE CECI RAŽNATOVIĆ! Bila je uz mene u mnogim teškim trenucima! Isplivala istina o njihovom odnosu
Svetlana Ceca Ražnatović