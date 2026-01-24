Slušaj vest

Slađa Alegro u momentima kada je bila trudna, kao i svaka trudnica imala je belike potrebe za hranom. Ona je najviše jela slatkiše pa kako je i sama pričala dnevno je jela i do 300 grama čokolade.

Pevačica je jednom prilikom otvoreno govorila o svojoj borbi sa viškom kilograma nakon trudnoće i otkrila način na koji je uspela da transformiše svoj izgled. Iako je tokom blagoslovenog stanja uživala u slatkišima i brzoj hrani, Slađa je disciplinom i korigovanom ishranom uspela da smrša neverovatnih 30 kilograma.

Foto: Printscrean

Foto: Printscrean

Slađa je trenutno u Atini sa svojim suprugom i ćerkom, a sada je objavila niz fotografija. Slađa i njena porodica uživali su u moru i plaži, ali su i obilazili pomenuti grad.