Marija Šerifović možemo slobodno reći je jedna od najvoljenijih izvođača na našim prostorima. To govore njeni koncerti, pregledi na mrežama, ali i komentari koji joj obožavaoci često ostavljaju ispod njenih objava.

Njen sin Mario rođen je pre dve godine, a brzo je postao ono što je i njegova mama, voljeno biće šire publike. Međutim, uvek se nađe neko ko će naći način da u svemu pozitivnom nešto negativno prokomentariše.

Pratioci pevačice optužili su je da je sinu od 2 godine farbala kosu, što je nju potpuno razbesnelo.

Pevačica je na ovo odmah reagovala:

- Ovo je jedinstvena prilika da se obratim imbecilima, retardiranim osobama, bolesnicima i umobolnicima koji misle da sam farbala dete od dve godine da bi imao pramenove. Idite u Hitnu pomoć i crknite od muke jer su mu pramenovi prirodni - rekla je ona u obraćanju na Instagramu.

"Samohranim majkama treba da se dodeli pehar"

Podsetimo, Marija sama odgaja sina Maria kojeg je dobila pomoću surogat majke. Ona je nedavno govorila o majčinstvu koje ju je iz korena promenilo.

- Svi oko mene govore on je mali, on je mali, ja kažem nije mali, on sve zna, sve razume. Mislim da sada nisam stroga, on je toliko aktivan da je to čudo Božije, a na meni je trenutno sada samo da ga sačuvam - na pitanje koliko je teško biti samohrana majka rekla je tada:

- Ja obzirom na to da za drugo ne znam, ne vidim nikakvu težinu... U stvari, vidim i znam da svakoj samohranoj majci treba da se dodeli pehar, diploma, plata od 5.000 evra. Samohrane majke da postanu bogom dane osobe.