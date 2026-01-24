Slušaj vest

Posle višegodišnje diskografske pauze, legendarna pevačica narodne muzike Nada Topčagić snima novu pesmu, za koju se već u muzičkim krugovima šuška da će postati veliki hit i oduševiti publiku širom Srbije i regiona.

Kako saznajemo, u pitanju je nesvakidašnja saradnja sa jednom izuzetno popularnom ženskom grupom, čije su članice čak pedeset godina mlađe od nje.

Sve u svoje vreme

Muzička zvezda nikada nije krila da ne obraća pažnju na godine, već isključivo na energiju, emociju i dobru pesmu. Upravo zato ne treba da čudi što je Nada bez razmišljanja prihvatila ponudu za ovu neobičnu kolaboraciju. Sa mlađim koleginicama sa estrade oduvek je imala blizak i prijateljski odnos, a njihova energija i entuzijazam dodatno su je motivisali da se ponovo vrati u studio.

Zadaće ozbiljan udarac estradi

1/5 Vidi galeriju Nada Topčagić se vraća u punom sjajnu na estradu Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC, Printscreen/Instagram, Nemanja Nikolić

Uskoro premijera

Kako saznajemo, tekst pesme upravo govori o razlici u godinama, životnom iskustvu i mudrosti koju donosi vreme, ali i o energiji i mladalačkom duhu koji ne poznaje granice. U numeri Nada ima ulogu žene sa iskustvom, koja članicama grupe, ali i publici, šalje snažne poruke i savete gotovo majčinski, ali sa prepoznatljivim šarmom i duhovitošću po kojoj je poznata.

Muziku za pesmu potpisuje jedan od najtraženijih autora na domaćoj sceni, Goran Ratković Rale, što je dodatno podgrejalo interesovanje javnosti. Upravo Raletov prepoznatljiv potpis, u kombinaciji sa Nadinim glasom i energijom mlađih koleginica, garantuje numeru koja bi mogla da obeleži sezonu.

Nada Topčagić je, podsetimo, godinama pravila pauzu kada je reč o novim pesmama, jer, kako je i sama isticala, nije mogla da se pronađe u savremenim muzičkim trendovima. Ipak, ova pesma je, prema njenim rečima, potpuno drugačija.

Foto: Printskrin/Facebook

Pesma je trenutno u završnoj fazi rada, a premijera se očekuje uskoro. Na estradi se već šuška da će ova saradnja izazvati pravi bum i da će publika biti prijatno iznenađena neočekivanim spojem generacija.

Koja je tačno grupa u pitanju i kako će zvučati ova neobična muzička priča, saznaće se u narednom periodu, ali jedno je sigurno – povratak Nade Topčagić ne prolazi nezapaženo.