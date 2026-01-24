NADA TOPČAGIĆ SNIMILA PESMU SA 50 GODINA MLAĐIM KOLEGINICAMA! Ovo će da zatrese region, hit ima jaku poruku
Posle višegodišnje diskografske pauze, legendarna pevačica narodne muzike Nada Topčagić snima novu pesmu, za koju se već u muzičkim krugovima šuška da će postati veliki hit i oduševiti publiku širom Srbije i regiona.
Kako saznajemo, u pitanju je nesvakidašnja saradnja sa jednom izuzetno popularnom ženskom grupom, čije su članice čak pedeset godina mlađe od nje.
Sve u svoje vreme
Muzička zvezda nikada nije krila da ne obraća pažnju na godine, već isključivo na energiju, emociju i dobru pesmu. Upravo zato ne treba da čudi što je Nada bez razmišljanja prihvatila ponudu za ovu neobičnu kolaboraciju. Sa mlađim koleginicama sa estrade oduvek je imala blizak i prijateljski odnos, a njihova energija i entuzijazam dodatno su je motivisali da se ponovo vrati u studio.
Zadaće ozbiljan udarac estradi
Uskoro premijera
Kako saznajemo, tekst pesme upravo govori o razlici u godinama, životnom iskustvu i mudrosti koju donosi vreme, ali i o energiji i mladalačkom duhu koji ne poznaje granice. U numeri Nada ima ulogu žene sa iskustvom, koja članicama grupe, ali i publici, šalje snažne poruke i savete gotovo majčinski, ali sa prepoznatljivim šarmom i duhovitošću po kojoj je poznata.
Muziku za pesmu potpisuje jedan od najtraženijih autora na domaćoj sceni, Goran Ratković Rale, što je dodatno podgrejalo interesovanje javnosti. Upravo Raletov prepoznatljiv potpis, u kombinaciji sa Nadinim glasom i energijom mlađih koleginica, garantuje numeru koja bi mogla da obeleži sezonu.
Nada Topčagić je, podsetimo, godinama pravila pauzu kada je reč o novim pesmama, jer, kako je i sama isticala, nije mogla da se pronađe u savremenim muzičkim trendovima. Ipak, ova pesma je, prema njenim rečima, potpuno drugačija.
Pesma je trenutno u završnoj fazi rada, a premijera se očekuje uskoro. Na estradi se već šuška da će ova saradnja izazvati pravi bum i da će publika biti prijatno iznenađena neočekivanim spojem generacija.
Koja je tačno grupa u pitanju i kako će zvučati ova neobična muzička priča, saznaće se u narednom periodu, ali jedno je sigurno – povratak Nade Topčagić ne prolazi nezapaženo.