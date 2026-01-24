Slušaj vest

Rat Slavice Delić sa Takijem Marinkovićem traje nedeljama unazad, a kako je Slavica juče u izjavi žestoko osolila po njemu, oglasio se i Taki.

Tokom emisije "Gledanje snimaka" Maja Marinković optužila je Teodoru Delić da je zajedno sa svojom majkom Slavicom bila prisna sa njenim ocem Takijem, ali i Borom Santanom. Tim povodom oglasila se njena majka Slavica Delić, koja je žestoko udarila po Maji, ali i po njenom ocu.

- Mogu reći za onog matorog pedofila i nakazu Radomira Marinkovića da priča notorne i skandalozne laži o mojoj ćerki i meni. Bolje bi mu bilo da se pozabavi svojom ćerkom unakaženom od operacija... D*pe joj curi već mesec dana od operacije, sa šestougaonom glavom i raznim s*ksom u svim sezonama...Seljančura i pr*stitutka iz Belog potoka... Zajedno prave pare orgijama i k*rvalucima i naplaćuju baveći se nemoralnim radnjama koristeći nedozvoljene supstance - rekla je Slavica Delić

Odmah nakon toga oglasio se i Marinković

- S obzirom na to da je sinoć njena Teodora sve priznala i da su slike istinite i da je sve istina što je Taki izneo, sasvim je jasno da Taki nikada ne laže i da uvek Taki priča istinu! A to što je gospođa Slavica ljubomorna na svoju ćerku, zbog neuzvraćene ljubavi, ne brinite se gospođo Slavice, možemo otići dogodine zajedno u Guču! Pošto ove godine nisam stigao kako ste me pitali, evo, ispuniću vam ove godine tu želju - rekao je Taki u izjavi za Pink.rs.