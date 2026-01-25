Slušaj vest

Pevač Dalibor Brun, legenda hrvatske zabavne muzike, preminuo je u 77. godini života.. Najveću popularnost uživao je sedamdesetih i osamdesetih godina, a iza sebe je ostavio bogatu karijeru dugu više od četiri decenije i desetine objavljenih albuma.

Povukao se sa scene

Poslednjih godina retko se pojavljivao u javnosti i medijima. Svoj poslednji studijski album, „Nema spavanja“, objavio je 2004. godine, nakon čega se povukao sa scene i posvetio ugostiteljstvu u rodnoj Rijeci.

Ipak, muzici se kasnije ponovo vratio. Pevač je snimio je nekoliko novih singlova, među kojima i „Noćas si u snove došla“, a publiku je posebno oduševio nastupom u novogodišnjoj emisiji Nove TV prilikom dočeka 2023. godine.

Dalibor Brun Foto: Printscreen YouTube

U intervjuu za Večernji list početkom 2024. godine Brun je otkrio da ga je povratak na televiziju iznenadio brojnim pozitivnim reakcijama publike.

„Zvali su me znani i neznani, zaustavljali su me na ulici i govorili da bi me voleli ponovo videti i čuti. Onda je proradila rečka veza. Duško Rapotec rekao mi je da ima pesme za mene i malo-pomalo me nagovorio na saradnju. Već imamo četiri gotove pesme i spremamo se da snimamo nove“, ispričao je tada.

Zlatna svadba

O privatnom životu pevača malo se znalo, ali je često isticao ljubav prema supruzi Jagodi, jedinoj ženi koju je, kako je govorio, voleo celog života. U istom intervjuu otkrio je da su se upoznali u mladosti i da su zajedno proveli ceo život, slaveći i zlatnu svadbu.

Dalibor Brun Foto: Printscreen YouTube

„I slažemo se i posvađamo se, ali se zna da će na kraju biti pomirenje“, rekao je Brun za InMagazin, uz prepoznatljiv smisao za humor.

Odlaskom Dalibora Bruna muzička scena regiona izgubila je jednog od svojih najprepoznatljivijih glasova, a njegove pesme ostaju trajni deo muzičke baštine.