Mirko Kodić zvanično je ostvario pravo na nacionalnu penziju i time ušao u red istaknutih umetnika kojima je država Srbija odala priznanje za višedecenijski doprinos kulturi.

Poznati harmonikaš i autor kola koja su postala deo folklorne baštine Srbije primaće mesečno 109.000 dinara, a o ovom značajnom trenutku govorio je u emisiji "Stars specijal", koja se emituje nedeljom na Kurir televiziji.

Zvanično penzioner

Mirko Kodić



- Hvala državi Srbiji i Ministarstvu kulture što su prepoznali moj mukotrpni i dugogodišnji rad. Srećno sam reagovao kada sam čuo vest, jer to znači da sav trud nije bio uzaludan - rekao je Kodić i podsetio da je muzici posvetio gotovo ceo svoj život.

Kako ističe, s harmonikom je počeo još kao dete, sa svega sedam godina, a odrastanje mu je bilo potpuno drugačije od vršnjaka.

- Dok su druga deca igrala klikere, ja sam vežbao harmoniku i po petnaest sati dnevno. Ušao sam potpuno u taj instrument. Stvarao sam kola koja su ostala i žive u folkloru Srbije - rekao je umetnik.

Rad se isplatio

Veliku ulogu u njegovom formiranju imao je otac, koji je bio izuzetno strog, ali, kako Kodić danas kaže, presudan za njegov uspeh.

- Voleo sam da vežbam sedam sati dnevno, ali je on govorio da je to malo i da mora najmanje dvanaest sati. Morao sam da učim i da se odričem mnogih stvari, ali se danas vidi da je to imalo smisla - iskren je on.

Decenije intenzivnog rada ostavile su i tragove na njegovom zdravlju.

- I danas imam žuljeve na rukama od vežbanja, a na leđima nosim posledice ovog posla. Težina harmonike učinila je svoje, kičma me boli i često ne mogu dugo da stojim - priznao je muzičar.

Uprkos godinama i zdravstvenim tegobama, Kodić ne gubi energiju niti ljubav prema muzici.

- Kada bih se ponovo rodio, sve bih isto uradio. Život nije lak, ali ako želiš uspeh, moraš biti potpuno posvećen onome što radiš. I danas sam vitalan, mogu da odsviram koncert i nastupam povremeno, iako je sve teže nego ranije - rekao je on.

Govoreći o visini penzije, ističe da mu novac nije presudan, ali da mu pruža sigurnost u starijim godinama.

- To nije neki ogroman iznos, ali 109.000 dinara mi je dovoljno za osnovne potrebe i mirnu starost. Zadovoljan sam i zahvalan - poručio je Kodić.

Maestro

Mirko Kodić



Radost zbog priznanja podelio je i s kolegama, a prvi koji mu je čestitao bio je pevač i njegov kum Dragan Kojić Keba.

- Keba me je prvi pozvao i rekao: "Kume, moraš da častilš", kao i kum Era Ojdanić i Ceca - rekao je kroz osmeh Mirko.

Ceo intervju, kao i drugi ekskluzivan sadržaj možete pogledati danas od 17 sati u emisiji "Stars specijal" na Kurir televiziji.