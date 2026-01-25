Slušaj vest

Da je voditeljski posao lep i van kamera, najbolje se može videti na primeru Gorana Čomora. Poznato TV lice sreli smo na Voždovcu, gde je u opuštenoj atmosferi uživao u popodnevnoj kafi u jednom od omiljenih lokalnih kafića.

Bez žurbe i stresa, Čomor je delovao izuzetno raspoloženo, zadovoljno i ispunjeno, a osmeh gotovo da nije skidao sa lica. U prilog tome svedoče paparaco fotografije.

Profesionalac u svakom momentu

Goran Čomor srećan čovek

Na prvi pogled bilo je jasno da se kod voditelja nešto promenilo. Njegovo samopouzdanje i energija dolazili su do punog izražaja, a mnogi prolaznici su se okretali za njim. Razlog tome je potpuna promena fizičkog izgleda, koja je Goranu očigledno prijala.

Otkako je sredio kosu i osvežio svoj imidž, Čomor izgleda znatno mlađe i odmornije, pa mnogi kažu da je postao „drugi čovek“. Nova frizura savršeno se uklopila uz njegov stil, a on sam deluje sigurnije i zadovoljnije nego ikada. Promena nije prošla nezapaženo ni kod njegovih prijatelja i saradnika, koji mu, kako saznajemo, neprestano upućuju komplimente.

- Nekad je dovoljno promeniti samo jednu stvar da biste se osećali bolje u sopstvenoj koži - komentarisao je Goran u neformalnom razgovoru sa prijateljima, dok je opušteno ispijao kafu.

Pored novog izgleda, voditelj je bio obučen ležerno, ali sa stilom, što je dodatno naglasilo njegovu prirodnu harizmu. Delovao je kao neko ko uživa u malim stvarima dobrom društvu, toplom danu i kratkom predahu od poslovnih obaveza.

Uvek u žiži

Goran Čomor u epicentru

Poznato je da Čomor važi za jednog od omiljenih TV voditelja, ali čini se da mu upravo ovakvi trenuci, daleko od reflektora i kamera, najviše prijaju. Slobodno vreme koristi da se posveti sebi, porodici i prijateljima, a to se, sudeći po njegovom izgledu i raspoloženju, i te kako odražava na njegovo opšte stanje.

Kako nam kažu izvori bliski voditelju, Goran je u poslednje vreme veoma zadovoljan i poslovnim planovima. Pred njim su novi projekti, ali o njima za sada ne želi javno da govori. Ipak, jedno je sigurno promena imidža bila je samo početak jedne pozitivne faze u njegovom životu.