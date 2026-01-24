Slušaj vest

Kada biste sada krenuli da gledate profile poznatih ličnosti na društvenim mrežama, ono što biste sigurno primetili je, da većina njih ove hladne januarske dane provodi na luksuznim destinacijama. Među njima je i Nataša Bekvalac koja je sa svojom porodicom otišla na Tajland.

Nataša je objavila galeriju fotografija sa ovog putovanja, a mnogima je za oči zapala upravo ona na kojoj pozira u kupaćem kostimu.

U crnom jednodelnom kostimu legla je peskovitu plažu, stavila sunčane naočare i pozirala podignute noge pokazujući kako uživa u suncu i lepom vremenu.

- Oseti duh - kratko je napisala.

Nakon toga je pozirala i sa sestrom Kristinom Bekvalac, a na fotkama imaju osmeh od uha do uha.

Zbog izgleda su dobile mnogo komentara, a ljudi pišu da liče kao da su bliznakinje.

"Baš im je Bog dao lepotu", "Kao da su bliznakinje", "Prelepe žene", nizali su se komentari.

Podsetimo, dok Nata uživa daleko od svoje rodne zemlje, to je ne sprečava da bude glavna tema medija. Razlog je partner Mine Kostić, čuveni Kasper koji se prošle godine neumoljivo udvarao pevačici na društvenim mrežama.