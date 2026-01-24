Slušaj vest

U javnosti su se pojavile poruke za koje se tvrdi da ih je Mane Ćuruvija, verenik Mine Kostić, poznatiji kao Kasper, slao pevačici Nataši Bekvalac, nakon čega se povodom cele situacije oglasila i Kija Kockar.

Kockareva je stala u odbranu Kaspera, te istakla da su poruke lažne i da mu je, kako tvrdi, sve namešteno.

Kija stala u odbranu Kaspera

Kija je podsetila i na sopstveno iskustvo iz perioda kada je boravila u rijalitiju, kada su se, prema njenim rečima, masovno pravile lažne prepiske i izmišljale poruke, zbog čega u aktuelnoj situaciji prepoznaje isti obrazac.

- Eno poruke izmišljene/lažne (tad su pravili lažne poruke, faza velika bila), dok sam bila u rijalitiju, znači davno, od onog što je zubat, kao neki jazavac faca, zaboravila sam ime, ima na Google. I ja naiđem slučajno na njega, tri god posle intervjua (jer dok sam izašla prošlo je vreme da tužim, a gore nisam ni tužila, nebitno) i rekoh alo šta ti daješ intervjue nisi me nikad ni video, a kao mi u nekoj ljubavi, možda sam pomenula da mi ne pruža ruku da ne bi dobio šamarčinu, i on: "Neee to nisam ja, kune se u majku... Poenta: poruke su previše slične sadašnjoj priči… - napisala je Kija u komentaru na objavi u kojoj se polemiše upravo o porukama koje je Kasper slao Nataši Bekvalac.

Kija je potom na društvenoj mreži X istakla da poseduje njegov pravi broj telefona, te da poruke koje su isplivale u javnost nisu mogle biti poslate sa tog broja.

- Imam ja broj od ovog Maneta, neka daju meni da verifikujem, ili moji prijatelji što ga znaju. Nije me muvao. Inače, nije mu ta slika i ko još upisuje baš tako čoveka u telefon - zapitala se ona na X mreži.

Na konstataciju žene koja je i objavila prepisku da ga poznaje i da to zaista jeste njegov broj telefona, Kija opet stoji u zaštitu:

- Neko je mogao to da kaže i da se napravi konverzacija… Bože, postajem zaštitnik Duha. Ajde prvo da vidimo da li će on Minu da ženi i da Mina dobije lepo pasoš (ako ga je ovaj već dobio). Uostalom, Mina je lepa žena i šarmantna, prelepo peva, ima hitove. Možda je on nekoj bio ološ i đubre, a njoj će da bude blago. Mislim kako se kod nas kotiraju bivši i mi kod njih - zaključila je ona.

Poruke koje je Kasper razmenjivao sa prijateljem

Podsetimo, Mane se oglasio nakon što je u javnost dospela prepiska u kojoj on navodno prijatelju piše o Nataši Bekvalac.

- Brat moj. Rešio sam da oženim Natašu Bekvalac. Volim tu ženu pola života. Ja moram da dođem do nje. Moram - napisao je Kasper tada.

- Nije mi se dalo u Njujorku kad je bila, a bilo je jako blizu.... Na starom mom Instagram profilu smo razmenjivali nekoliko poruka tada... a onda sam ugasio taj profil... i j***ga. Sad sam tebi na njenom profilu komentar stavio... pročitaćeš... - nastavio je.

- Moram da nekako dođem do nje... Moram. To je žena koju volim oduvek. Pričaću ti... Nek je najgora, ali za mene...Evo već 20 godina je najbolja - zaključio je Kasper.

Kasper je demantovao da je to njegova prepiska i istakao da su u pitanju montirane poruke.

