Legendarni pevač narodne muzike Predrag Živković Tozovac sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju, a tek nakon njegove smrti isplivale su porodične razmirice koje su bacile senku na uspomenu na velikog umetnika. Tozovac je preminuo 2021. godine, u 84. godini, od posledica virusa korona, ostavivši za sobom bogatu muzičku karijeru, ali i komplikovanu porodičnu priču.

Kako saznaje Srpski telegraf, pevačevi vanbračni sinovi, s kojima tokom života gotovo da nije bio u kontaktu, sada potražuju deo nasledstva. U želji da se imovina koju je Tozovac stekao tokom decenija uspešne karijere ravnopravno podeli, među njima je izbio ozbiljan sukob. Navodno, pevač je testament sastavio čim je saznao da je zaražen koronom, te je kuću na Voždovcu i dva stana u Beogradu prepisao supruzi Emiliji Mimi i njenim naslednicima. Sa njima je, za razliku od sopstvene dece, bio veoma blizak, što je dodatno razgnevilo njegove sinove.

Ko su Tozovčevi vanbračni sinovi?

Svetozar, sin koji živi u Beogradu, nije se pojavio na sahrani, ali je ocu položio cveće na grob nakon što su se svi razišli. Prema rečima izvora bliskog porodici, Tozovac nikada nije voleo da govori o privatnom životu i deci. Sa sinovima je imao zategnute odnose, uz brojne nesuglasice koje su ih s vremenom udaljile. Ipak, povremeno se čuo sa Svetozarom, naročito kada je saznao da mu je otac bolestan. Razgovarali su i neposredno pre Tozovčeve smrti, ali to nije promenilo pevačevu odluku da mu ne ostavi ništa od imovine.

Drugi sin, koji živi u Americi, navodno se nije interesovao za očevo zdravstveno stanje, niti je pitao za njega dok je bio živ. Tek nakon smrti stupio je u kontakt sa bratom kako bi se raspitao o podeli imovine. Kada je saznao da je sve pripalo Mimi i njenim naslednicima, nije krio nezadovoljstvo, iako je, prema rečima izvora, takav ishod bio očekivan. Tozovac je Mimu najviše voleo – bili su, kako se kaže, „jedna duša u dva tela“.

Rasprava između braće oko testamenta, u kojem se njihova imena uopšte ne pominju, završila se burno. Svetozar je bratu iz Amerike poručio da nema moralno pravo da traži nasledstvo, jer se za oca nikada nije ni interesovao. Navodno mu je rekao da je sramota javiti se tek kada je čovek mrtav, i to isključivo zbog imovine.

- Toza nikada nije voleo da priča o privatnom životu i deci. Sa sinovima nije bio u dobrim odnosima, imali su neke svađe, posle kojih su se udaljili. Svako je otišao svojim putem, ali se čuo sa sinom Svetozarom, koji je u Beogradu, s vremena na vreme. On ga je zvao i kad je čuo da se razboleo. Pričali su i pre nego što je iznenada preminuo, ali to nije uticalo na odluku da njemu ne ostavlja ništa od zaostavštine. Svetozar se nije pojavio na sahrani da ne bi skretao pažnju javnosti na sebe, ali je ocu položio cveće na grob kada su se svi razišli. Drugi sin, ovaj što živi u Americi, od njega nema ni traga ni glasa! On za oca nije ni pitao, ali je kontaktirao s bratom da se raspita oko podele imovine iz testamenta koji je Tozovac napisao. Nije mu bilo prijatno kad je čuo da je sve prepisao Mimi i njenim naslednicima, mada je to bilo za očekivanje. Nju je najviše voleo, oni su bili kao jedna duša u dva tela - priča za Republiku izvor blizak preminulom pevaču.

