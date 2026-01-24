Slušaj vest

Maja Marinković dala je svoj sud o osobi koja se najviše zaigrala u "Eliti 9". Sasvim očekivano ona je navela Asmina Durdžića i to je obrazložila.

- Asmine, moram da ti objasnim nešto. Neke stvari pogrešno tumačiš. Gledam te isključivo kao prijatelja - rekla je Maja.

- Ti ne znaš šta znači drugarstvo - dodao je Asmin.

1/5 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Printscreen, Peintscreen Instagram, Antonio Ahel/ATAImages

- Da sam nešto sa tobom želela, ja bih to uradila, vrlo jednostavno. Ne želim da s tobom imam ništa mimo prijateljstva. Nisam te provocirala kad sam bila sa Urošem u krevetu, kad me je mazao losionom za telo. Ti si se veoma zaigtao. Isto tako, moram da kažem Luki da se on veoma zaigrao, kao i Anita - rekla je Maja, a ubrzo je stigao Asminov odgovor.

1/5 Vidi galeriju Asmin Durdžić Foto: Printscreen YouTube

- U pravu ste za to što ste rekli da sam se ja sam sa sobom zaigrao, istina. Maju nisam imao nameru da navedem, ali sada kada mi se ovako na kvarno obratila, ne mogu da je ne spomenem. Majo, ti pokušavaš mene da opišeš kao osobu koja se nada nečemu, govoriš da smo samo prijatelji, a zapravo me stalno provociraš. Na prvom mestu je Maja. Na drugom mestu je Luka, a na trećem je Jovana Cvijanović - pevačica - rekao je Asmin.