Povodom nemilog događaja sada se oglasio Bojan Jovanovski (Boki 13) koji je kao bliski prijatelj pop dive dao svoj sud, a otkrio je i u kakvom je stanju Karleuša nakon što se dogodila drama.

-Jelena je moj drugarica, čuo sam se sa njom, trenutno se nalazi u Dubajiu u dobrom raspoloženju, jer je sve u redu i završilo se korektno - rekao je Boki 13 na samom početku razgovora, te je oštro osudio postupak bivšeg muža Jelene Karleuše.

-Što se tiče samog postupka Duška Tošića, mislim da je u pitanju posebno stanje i ne znam šta je bilo čoveku. Ne bih da ulazim u dublju analizu to nije moja stvar, mogu da dam samo Jeleni podršku, što se tiče samog čina koji se desio, sve i da znam neću pričati za medije. Za kraj osuđujem njegov postupak, jer je džukački, toliko o ovoj temi - zaključio je šoumen.

Prijavila upad policiji

Jelena je potvrdila da je slučaj prijavila policiji iz Dubaija, o čemu je prvi pisao Kurir, navodeći da je Tošić ušao u kuću na Dedinju.

- Ja sam u Dubaiju sa decom. On je upao tamo valjda, prijavila sam policiji izjavila je Karleuša.

Oglasio se i Tošić

Kurir je kontaktirao Duška Tošića, koji je dao kratku izjavu i nije želeo da ulazi u detalje.

- Ne znam šta me pitate? Ja sam u svom stanu- rekao je Tošić za Kurir.

Ne plaća alimentaciju

Podsetimo, Karleuša je više puta istakla da nije u dobrim odnosima sa Tošićem nakon razvoda i da između njih nema komunikacije, iako, kako je rekla, njihove ćerke sa ocem imaju normalan odnos. Pevačica je takođe istakla i tvrdnje da njen bivši suprug ne plaća alimentaciju za njihove ćerke Atinu i Niku Tošić, ali da veruje kako će država sve to regulisati.

