KARLEUŠIN PRIJATELJ OTKRIO U KAKVOM JE STANJU BIO TOŠIĆ KAD JE UŠAO U STAN NA DEDINJU: Duškov potez je džukački... Evo kako se pop diva oseća
Pop diva Jelena Karleuša trenutno boravi u Dubajiu sa ćerkama Atinom i Nikom, odakle je u sredu uputila poziv policiji, kada je njen sada već bivši suprug Duško Tošić ušao u stan na Dedinju, u kojoj inače muzička zvezda živi sa naslednicama i tom prilikom je zamenio brave na objektu.
Povodom nemilog događaja sada se oglasio Bojan Jovanovski (Boki 13) koji je kao bliski prijatelj pop dive dao svoj sud, a otkrio je i u kakvom je stanju Karleuša nakon što se dogodila drama.
-Jelena je moj drugarica, čuo sam se sa njom, trenutno se nalazi u Dubajiu u dobrom raspoloženju, jer je sve u redu i završilo se korektno - rekao je Boki 13 na samom početku razgovora, te je oštro osudio postupak bivšeg muža Jelene Karleuše.
-Što se tiče samog postupka Duška Tošića, mislim da je u pitanju posebno stanje i ne znam šta je bilo čoveku. Ne bih da ulazim u dublju analizu to nije moja stvar, mogu da dam samo Jeleni podršku, što se tiče samog čina koji se desio, sve i da znam neću pričati za medije. Za kraj osuđujem njegov postupak, jer je džukački, toliko o ovoj temi - zaključio je šoumen.
Prijavila upad policiji
Jelena je potvrdila da je slučaj prijavila policiji iz Dubaija, o čemu je prvi pisao Kurir, navodeći da je Tošić ušao u kuću na Dedinju.
- Ja sam u Dubaiju sa decom. On je upao tamo valjda, prijavila sam policiji izjavila je Karleuša.
Oglasio se i Tošić
Kurir je kontaktirao Duška Tošića, koji je dao kratku izjavu i nije želeo da ulazi u detalje.
- Ne znam šta me pitate? Ja sam u svom stanu- rekao je Tošić za Kurir.
Ne plaća alimentaciju
Podsetimo, Karleuša je više puta istakla da nije u dobrim odnosima sa Tošićem nakon razvoda i da između njih nema komunikacije, iako, kako je rekla, njihove ćerke sa ocem imaju normalan odnos. Pevačica je takođe istakla i tvrdnje da njen bivši suprug ne plaća alimentaciju za njihove ćerke Atinu i Niku Tošić, ali da veruje kako će država sve to regulisati.
kurir.rs/alo
Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: